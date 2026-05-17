Detenido un extesorero del FSLN por irregularidades en la gestión de bienes de Albanisa

Archivo - Bandera de Nicaragua - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Francisco 'Chico' López Centeno, histórico tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Guatemala y pieza central en la administración de la cooperación petrolera venezolana a través de Albanisa (Alba de Nicaragua S.A.), fue detenido hace tres días por no poder esclarecer la situación de bienes del partido que previamente gestionaba Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos y defraudación al Estado.

"Varias patrullas llegaron a su casa, la rodearon y él salió alarmado a ver qué pasaba", ha indicado una fuente empresarial vinculada al FSLN al diario nicaragüense 'La Prensa'. La misma fuente ha precisado que la detención se produjo en su vivienda del reparto Lomas de Monserrat, en Managua, donde López Centeno permanecía "bajo la figura de casa por cárcel" mientras se realizaba una auditoría sobre Albanisa y el patrimonio familiar de los Ortega-Murillo.

Según información obtenida por La Prensa, la operación policial incluyó la presencia de custodios que acompañaron a López hasta la puerta de su baño para que pudiera cambiarse antes de ser trasladado.

"La detención está vinculada con que no pudo explicar qué pasó con algunos bienes del FSLN que originalmente administró Bayardo Arce y que dijo en la cárcel que los había transferido a López", detalló la fuente.

Dos de los hijos de López también fueron arrestados en el marco de esta investigación: Bismarck Álvarez y Geovanny López. "El primero movió unas maquinarias que tenía comprometidas con empresarios chinos con los que Laureano Ortega trabaja también. El segundo habría hecho negocios con Laureano Ortega y no pudo rendir cuentas", ha explicado la fuente.

La situación habría generado "fricciones" que llevaron a la dictadura a ordenar la auditoría y marcar el inicio de lo que la fuente calificó como "su caída en desgracia".

Desde finales de marzo, López Centeno ya había sido apartado del manejo de los cerca de 4.000 millones de dólares (unos 3.441.600.000 euros) provenientes de la cooperación venezolana, mientras que su segundo al mando, el mayor general en retiro Ramón Calderón Vindell, también habría sido detenido.