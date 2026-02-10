Detenido un presunto implicado en el asesinato a tiros de Roberto Samcam, exmilitar con nacionalidad española

Archivo - Bandera de Nicaragua (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica ha confirmado la detención de un presunto implicado en el asesinato a tiros del mayor retirado del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam en San José, a quien el Gobierno otorgó en julio de 2023 la nacionalidad española.

"Podría ser la persona ejecutora del homicidio. La persona que acciona el arma contra la víctima en asociación con las cuatro personas que habíamos detenido anteriormente", ha explicado el director general del OIJ, Michael Soto.

El sospechoso, identificado como Carvajal Fernández, ha sido detenido en la provincia de Heredia durante un control policial. Otras cuatro personas fueron detenidas en septiembre de 2025 tras unos hallanamientos en varias partes del país, según 'La Prensa'.

La viuda de Samcam ha confirmado la detención en redes sociales. "Esta detención es un paso importante, uno de muchos más. La búsqueda de justicia es total y no se detiene en los ejecutores materiales. La investigación nos llevará hasta los ejecutores intelectuales, hasta cruzar la frontera y llegar a los dictadores", ha sentenciado.

Samcam, exiliado desde 2018 en Costa Rica, recibió hasta ocho disparos en su domicilio en San José de Costa Rica. El Gobierno de Nicaragua lliderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo le revocó la nacionalidad en 2023, además de confiscar su vivienda.