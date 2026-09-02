EEUU avanza que aplicará más sanciones a Nicaragua por la reforma constitucional que limita las elecciones

Archivo - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un encuentro en Managua. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha avanzado este miércoles que aplicará más sanciones contra Nicaragua a nivel regional para "asegurar que el hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura", tras la reforma parcial de la Constitución para limitar la participación electoral y excluir a candidatos considerados "traidores a la patria" por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"La Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años", ha denunciado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje en redes sociales en el que reacciona al nuevo paso dado por Managua para limitar la participación política y extender el poder del matrimonio presidencial.

De esta forma, ha señalado que Washington "implementará medidas" coincidiendo con la próxima ministerial de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos "para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura".

La Asamblea nicaragüense aprobó este martes, de forma "unánime" y en primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma parcial constitucional que excluye a los considerados "traidores a la patria" o "golpistas" participar en los comicios electorales.

Igualmente, amplía el mandato presidencial de seis a siete años, en el marco de una reforma que entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura en 2027.