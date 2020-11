Nicaragua.- España apoya una reforma electoral en Nicaragua a través de la OEA

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español considera urgente que Nicaragua inicie un proceso de diálogo para buscar una salida a su "grave crisis política" apoya la vía de un proceso de reforma electoral a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.

Gallach ha apostado por una reforma "con acompañamiento de la comunidad internacional" y participación de todos los actores libres y transparentes hasta llegar a la celebración de unas elecciones justas, libres y transparentes.

La responsable ha admitido que este objetivo no está avanzando como sería deseable. "Pero no por ello debemos pensar que no es posible", ha afirmado.

El pasado 22 de octubre, cuando la OEA aprobó una resolución en la que reclama al Gobierno de Nicaragua que reforme el sistema electoral antes de mayo de 2021, el embajador de Nicaragua, Luis Alvarado, la tachó de injerencia en los asuntos internos de su país.

La OEA puso esa fecha con vistas a garantizar la transparencia de los comicios de noviembre, cuando los nicaragüenses están llamados a elegir a su presidente y a su Parlamento. El texto recibió el respaldo de 20 de los 34 gobiernos participantes en la reunión, entre ellos el de Daniel Ortega.