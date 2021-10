España defiende una respuesta "clara" ante la "deriva autoritaria" en Nicaragua

BRUSELAS, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes que España apostará ante los socios europeos por adoptar una respuesta "clara" ante la "deriva autoritaria" en Nicaragua de cara a unas elecciones que no cuentan con las garantías mínimas.

"España va a poner encima de la mesa posiciones claras sobre distintas acciones que se pueden tomar según vayan avanzando los acontecimientos", ha asegurado Albares a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete.

El responsable de Exteriores español ha defendido la iniciativa del Gobierno en este tema, "arrastrando al resto de países de la UE" y, sin mencionar expresamente las sanciones o el no reconocimiento de las elecciones, ha señalado que el Gobierno de Daniel Ortega se encuentra en una "deriva autoritaria" y que las elecciones no se pueden ser consideradas "creíbles" por parte de la UE.

Así las cosas, los ministros europeos del ramo buscarán aunar posiciones para mandar un mensaje claro a Managua a falta de unas pocas semanas para las elecciones, con el objetivo de poder revertir la espiral que se vive en Nicaragua.

En declaraciones antes de la reunión en Luxemburgo, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha subrayado que los Estados miembros estudiarán los próximos pasos a dar en Nicaragua. "Espero poner más presión sobre el régimen. La situación es realmente terrible", ha avanzado.

Como telón de fondo en este debate se encuentra la cuestión del no reconocimiento de unos comicios que para el bloque europeo no son justos ni democráticos. Según avanzó el viernes un alto cargo de la UE, los Veintisiete se preparan para no reconocer las elecciones ya que "no representan la voluntad del pueblo nicaragüense".