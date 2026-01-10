El Gobierno de Nicaragua anuncia la excarcelación de "decenas" de presos

Archivo - Daniel Ortega - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nicaragua ha anunciado este sábado la excarcelación de "decenas" de personas con motivo del 19º aniversario de la toma de posesión del presidente del país, Daniel Ortega.

"El día de hoy, sábado 10 de enero 2026, al conmemorarse 19 años del Pueblo Presidente, regresan a sus hogares y familias decenas de Personas que estuvieron en el Sistema Penitenciario Nacional", ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

El texto resalta que esta medida "ratifica la política de nuestro Pueblo Presidente de priorizar la paz la reconciliación y la unión".