Archivo - Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Xin Yuewei - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha anunciado la excarcelación de "más de 2.000" personas privadas de libertad en el país con motivo del 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, que se conmemora cada 19 de julio.

"El Día de la Alegría, ese día también estaremos participando del traslado a conveniencia familiar de más de 2.000 personas que han estado resguardadas en el Sistema Penitenciario Nacional", ha indicado Murillo en declaraciones ante la prensa oficialista, recogidas por el diario 'La Prensa'.

Según ha precisado durante su intervención la dirigente nicaragüense, los reos se verán beneficiados de un régimen de "convivencia familiar", regresando a sus casas ese mismo día.

Esta liberación será la cuarta ordenada por la Administración de Daniel Ortega en lo que va de año, elevando así a 6.400 las personas liberadas.

La última de ellas tuvo lugar el pasado 30 de mayo, jornada en la que Nicaragua celebra el Día de las Madres. De cara a la misma, el orteguismo anunció la liberación de otros 2.000 reos, también bajo el régimen de "convivencia familiar".