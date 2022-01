México cambia de criterio en el último momento y envía representación a la toma de posesión de Daniel Ortega

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este lunes que finalmente sí habrá representación oficial mexicana en la toma de posesión de Daniel Ortega para un nuevo mandato como presidente de Nicaragua a pesar de que previamente el Gobierno había descartado esta opción.

"Va estar Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la Embajada de México en Nicaragua. De una vez lo voy a decir: es el encargo de negocios porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito del Gobierno de Nicaragua, porque va a ser embajador en Nicaragua Guillermo Zamora, por cierto, periodista", ha explicado López Obrador en una rueda de prensa recogida por el diario mexicano 'El Universal'.

El mandatario mexicano ha explicado que no asistir a la toma de posesión de Daniel Ortega sería "una imprudencia". Sin embargo, López Obrador ha asegurado desconocer cuándo será la toma de posesión, prevista para este mismo lunes.

"Todavía no se decide, ¿cuándo es la toma de posesión?", preguntó. Al ser informado de que el acto es este lunes, comentó: "Ah hoy, no sabía. Vamos a ver que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, con todos, y no queremos ser imprudentes".

"Nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos, la independencia. O sea, no es como el gobierno pasado que por quedar bien con otro gobierno expulsó al embajador de Corea del Norte, ¿por qué tenemos que actuar nosotros así si México es un país libre y soberano?", ha planteado.

Así, ha recordado que "México es el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, es el único país" y ha destacado que "México tiene una política exterior ejemplar".