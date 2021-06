La OEA exige la liberación de presos políticos y pone en duda la legitimidad de las elecciones de Nicaragua

México y Argentina se abstienen en la votación de la resolución de la OEA

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado este martes una resolución con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones en la que insta al Gobierno de Nicaragua a "la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos" y "pone en duda" las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre en el país.

Debido al "reciente deterioro del entorno político y la situación de los Derechos Humanos, incluyendo el abuso de leyes y acciones para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa" y a que las "medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no cumplen con las condiciones de unas elecciones libres y justas", la OEA ha decidido emitir esta resolución en la que 26 países miembros lanzan un mensaje claro contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega.

En dicha resolución, la OEA expresa su "preocupación" porque Nicaragua no haya "implementado reformas electorales acordes a las normas internacionales", así como ha instado a que las implemente para "promover unas elecciones transparentes, libres y justas".

Asimismo, ha condenado "inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación".

Por último, ha informado de que continuará "monitorizando el proceso electoral en el país para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General" del organismo.

Por su parte, el secretario de la OEA, Luis Almagro, ha comentado que "saluda la resolución del Consejo Permanente" y ha instado al Gobierno de Nicaragua a liberar a los presos políticos y a realizar elecciones libres". "Seguiremos trabajando por la libertad y democracia del país", ha dicho en su cuenta de Twitter.

ABSTENCIÓN DE MÉXICO Y ARGENTINA

Tras el anuncio de la resolución, México y Argentina, países que se han abstenido en la resolución, han emitido un comunicado conjunto en el que han explicado sus motivaciones.

"No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos", han apostillado, para agregar que tampoco están de acuerdo "con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales", por lo que han decidido "no acompañar el proyecto de resolución".

En este sentido, han instado a la OEA a retomar "el espíritu constructivo de su Carta". "Agradecemos el esfuerzo negociador de algunos estados miembros y hacemos un nuevo llamado a restablecer el diálogo interamericano", han achacado.

Asimismo, han explicado su "compromiso con el respeto y la promoción de los Derechos Humanos" y han ahondado en que, que ante los acontecimientos en Nicaragua, están "preocupados". Sin embargo, han incitado a "una revisión" de estos hechos "que contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados".

"Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política y rechazamos esta conducta", han enfatizado, para manifestar "su disposición plena para colaborar constructivamente".