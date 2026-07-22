La ONU acusa a Nicaragua de "reprimir libertades civiles y políticas" ante la liquidación de la vía electoral

Archivo - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega - -/Iranian Presidency/Dpa - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha acusado este miércoles a las autoridades de Nicaragua de "reprimir las libertades civiles y políticas del país" y obstaculizar el "pleno ejercicio de los derechos" de la población con amenazas que incluyen la liquidación de la vía electoral.

"Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de Derecho", ha aseverado Turk en un comunicado en el que ha indicado que el poder "se concentra cada vez más bajo la copresidencia" que Daniel Ortega comparte con su mujer, Rosario Murillo.

Así, ha lamentado que el partido gobernante "mantiene todo el control sobre el Parlamento, los municipios y los Consejeros Regionales". "Organizaciones de la sociedad civil han informado también de que hasta una cuarta parte de los 18 territorios indígenas se han visto afectados por concesiones mineras y extractivas, muchas de ellas otorgadas sin consulta alguna", ha advertido.

Es por ello que estas concesiones se han realizado sin "consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas". "El espacio cívico está prácticamente cerrado y la expresión independiente de ideas u opiniones se reprime de forma sistemática", ha añadido Turk.

"Me preocupan las alegaciones sobre la represión contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, quien fue detenido el 29 de junio", ha declarado.

Es por ello que ha instado a las autoridades a "liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que todos aquellos que han sido privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de Derechos Humanos".

"Exhorto a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de Derecho. Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos", ha manifestado.