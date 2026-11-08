Ordenan liberar a nueve presos políticos condenados por la masacre del 19 de julio de 2014 en Nicaragua

Archivo - La bandera la República de Nicaragua - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado al Gobierno de Nicaragua de la liberación de forma "inmediata" de los nueve presos políticos condenados por la masacre del 19 de julio de 2014, alegando que se encuentran en riesgo de sufrir "daños irreparables" en el Sistema Penitenciario Nacional y, además, uno de ellos ya cumplió su condena.

Los nueve presos --considerados como presos políticos de la dictadura-- se encuentran en una situación de "extrema gravedad y urgencia", puesto que están sometidos a un aislamiento prolongado y encerrados en celdas de castigo con altas temperaturas, plagas y sin ventilación adecuada, según ha recogido el diario nicaragüense 'Confidencial'.

Según la Corte IDH, los nueve sufren de "padecimientos de salud serios: diabetes, afecciones cardíacas y problemas renales" y ha asegurado que "ninguno recibe atención médica ni tratamientos, lo que ocasionó que uno de ellos perdiera la vista por completo".

Además, la resolución ha revelado que los nueve presos han sido víctimas de palizas, amenazas y agresiones por parte de agentes penitenciarios, enfatizando que bajo este contexto de privación de libertad en Nicaragua, "ya han fallecido otras personas bajo custodia estatal".

Así, la Corte ha requerido al Gobierno nicaragüense que informe, a más tardar el 9 de noviembre, sobre la situación de los nueve presos políticos y las medidas adoptadas para su liberación. Sin embargo, Nicaragua ha sido declarada en 2022 en desacato por negarse a cumplir la resoluciones de dicho Tribunal.

Los beneficiarios de la resolución de la Corte IDH son: Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.

En este sentido, han sido identificados como líderes locales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y según denunciaron la oposición y las familias fueron detenidos sin orden judicial entre julio y agosto de 2024. Sus abogados alegaron entonces que fueron "torturados" para que se autoinculparan del ataque y posteriormente condenados a penas de entre 10 y 133 años de prisión.

La llamada 'Masacre del 19 de julio' fue un atentado armado ocurrido en Nicaragua en 2014, cuando un grupo de desconocidos emboscó a balazos una caravana de autobuses en Matagalpa, en el centro del país. Los vehículos transportaban a simpatizantes del Frente Sandinista, dejando cinco personas muertas y más de 20 heridas. El Gobierno de Daniel Ortega lo calificó como "acto terrorista".