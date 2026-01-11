Organizaciones de derechos humanos confirman la liberación de 20 presos políticos en Nicaragua

Presos excarcelados en Nicaragua - GOBIERNO DE NICARAGUA

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas (MRPPP) ha confirmado la liberación en las últimas horas de 20 presos tras el anuncio de las autoridades nicaragüenses sobre la excarcelación de "decenas" de presos.

La organización "recibió con alivio y esperanza la confirmación, por parte de las familias, de la excarcelación de al menos 20 personas presas políticas, quienes ya se encuentran fuera de los centros de detención y regresando a sus hogares tras períodos de detención arbitraria que causaron un profundo impacto en ellas y en sus familias", ha publicado el grupo un comunicado.

Las personas excarceladas estaban en la lista de 62 personas presas políticas registradas hasta la fecha por el MRPPP, que indica que la confirmación de las liberaciones procede de familiares y organizaciones de derechos humanos. La organización ha publicado un listado con 19 nombres de presos liberados en su cuenta en la red social X.

"Si bien estas excarcelaciones representan un alivio para las familias, el Mecanismo insiste en que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas", ha planteado.

El MRPPP recuerda que en la lista de presos hay líderes indígenas, guardabosques, personas opositoras, trabajadores del Estado, así como decenas de personas detenidas de forma arbitraria desde la madrugada del 3 de enero, coincidiendo con la incursión militar estadounidense en Caracas en la que fue apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Las excarcelaciones, recuerda el MRPP, se producen un día después de que la Embajada de Estados Unidos en Managua cuestionara públicamente al Gobierno nicaragüense por mantener a 62 presos políticos.

El Gobierno de Nicaragua ha anunciado este sábado la excarcelación de "decenas" de personas con motivo del 19º aniversario de la toma de posesión del presidente del país, Daniel Ortega. El Ministerio del Interior ha resaltado en un comunicado que esta medida "ratifica la política de nuestro Pueblo Presidente de priorizar la paz la reconciliación y la unión".

Más tarde, el director general del Sistema Penitenciario Nacional, comisionado general Julio Guillén, cifraba en 30 las personas excarceladas en declaraciones a medios oficialistas, una cifra que no ha podido ser confirmada hasta el momento.