El periodista Carlos Chamorro apunta que el arresto de Maduro ha generado un "estado de paranoia" en Ortega

Archivo - El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El reconocido periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro ha señalado que si bien su país parece estar fuera de las políticas de presión que Estados Unidos viene ejerciendo en los últimos meses sobre otros Estados de la región, lo que ha ocurrido en Venezuela ha generado cierto "estado de paranoia" en el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, que ven cómo "se los pueden llevar en el saco y no hay ningún aliado internacional que va a protegerlos".

"La extracción, o como se le quiera llamar, la intervención militar de Estados Unidos que sacó a Nicolás Maduro el 3 de enero, provocó un estado de paranoia en la dictadura de Nicaragua", ha contado este lunes el periodista nicaragüense durante la presentación en Madrid del informe '20 años del desmantelamiento de la libertad de prensa en Nicaragua', elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, ha destacado que la operación para detener a Maduro fue una señal para el matrimonio Ortega Murillo de que la "impredecible" Administración de Donald Trump puede detenerles, sin que ningún aliado, incluido China o Rusia, vaya a hacer nada por impedirlo.

Sin embargo, también envía un mensaje a la oposición nicaragüense, que reconoce muy dispersa y fraccionada, de que una eventual operación de Estados Unidos contra Nicaragua "no necesariamente quiere decir que eso va a desmantelar la dictadura, a restablecer la libertad y a abrir camino para una transición democrática".

"La política de la actual Administración de Estados Unidos, el tema de la democracia o la dictadura no es necesariamente su foco principal de interés, que es lo que ocurre en Nicaragua. Nicaragua en todos esos indicadores aparece como el país donde se ha desmantelado más la democracia", ha puesto de relieve.

"Hay un doble espejo, el del régimen y por el otro lado el de la oposición nicaragüense que está en el exilio también y sí tiene presencia en Nicaragua, pero muy silenciosa porque no se puede expresar de ninguna manera", ha explicado.

"Si en Venezuela la administración Trump excluyó a la oposición venezolana que ganó las elecciones del 2024 con Edmundo González y María Corina Machado, ¿qué puede pasar en Nicaragua donde la oposición tiene menos articulación, menos fuerza y está más dispersa?", se ha preguntado el fundador del histórico diario Confidencial.

NICARAGUA NO ES UNA PRIORIDAD DE WASHINGTON

En ese sentido, ha destacado que Nicaragua no tiene una fuente de recursos naturales, como el petróleo venezolano, y ni siquiera está sufriendo un colapso económico, motivos por los cuales la actual Administración estadounidense, que "no necesariamente está enfocada en apoyar procesos de transición a la democracia", no está en su agenda internacional, como sí lo Cuba o Venezuela.

Su país, ha dicho, exporta a Estados Unidos dentro del Tratado de Libre Comercio y su economía se nutre en gran medida de las remesas de migrantes, representan el 30% del PIB. "Es obvio es prioritario Venezuela, que se ha convertido en un régimen autoritario tutelado por Estados Unidos", ha dicho.

A pesar de todo, cree que "sí puede ocurrir algo y puede ser algo imprevisible" a tenor de cómo ha ido actuando el presidente Donald Trump. "Nicaragua no está en un orden de prioridades, pero tampoco es que está completamente fuera de esa agenda y de esa dinámica", ha valorado.

"Es razonable argumentar que esta dictadura no es sostenible, que este régimen personalista, familiar, no es sostenible, por mucho que la economía todavía funcione hoy con cierta estabilidad, y que las purgas internas, que tampoco han provocado una fractura del régimen, también le puede pasar factura en cualquier momento y podemos tener algunas situaciones de crisis", ha expuesto.