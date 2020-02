Nicaragua.- Periodistas nicaragüenses denuncian agresiones por parte de la Policía durante un piquete en Managua

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de periodistas han denunciado este martes haber sufrido agresiones a manos de la Policía de Nicaragua durante un piquete registrado en Managua antes del inicio de una marcha convocada por los opositores Jaime Arellano y José Dolores Blandino a favor de la liberación de presos políticos.

Según informaciones del diario local 'La Prensa', el periodista de 'Artículo 66' Noel Miranda ha sido perseguido por los agentes hasta un parque, donde ha tenido que resguardarse.

"Me estaba tomando fotografías, me ofendió, sacó una pistola y me dio persecución", ha asegurado en su cuenta de Facebook. Poco antes, los medios de comunicación ya informaban de un fuerte despliegue policial en la ciudad de cara a la manifestación.

El periodista Yeltsin Espinosa, por su parte, ha alertado de que uno de los agentes ha amenazado con matar a su familia. "Vos sos de la calle Real, hijo de puta, y te voy a palmar (matar) a tu familia", ha gritado un agente antidisturbios.

La Policía habría agredido, además, al periodista de Canal 10 Wilih Narváez, que habría recibido un golpe en una de sus manos. Así, habrían provocado daños a uno de los vehículos de la cadena de televisión.

"El piquete ya había terminado, pero los periodistas nos quedamos para documentar cuando están llegando las patrullas policiales en conjunto con ciudadanos de civil", ha explicado Narváez.

Así, ha afirmado que pesaron que "se retirarían porque estaban abordando las patrullas, pero luego vimos que se bajaron nuevamente y un oficial nos echó". "Fue así como los agentes formaron un cordón y se nos abalanzaron", ha manifestado.

Además de agentes de la Policía en la zona se encuentran desplegados numerosos antidisturbios, que portan cascos para no ser identificados, tal y como ha señalado el citado periódico.

CRISIS POLÍTICA

La crisis en Nicaragua estalló en abril de 2018. Comenzó con una serie de protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, pero estas crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" del país en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus casi dos décadas de gobierno.

Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.

El líder sandinista ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El país tiene previsto celebrar elecciones en noviembre de 2021.