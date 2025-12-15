Ortega critica las sanciones de EEUU contra Nicaragua: "Intenta aterrorizar a los pueblos"

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la izquierda. - -/Iranian Presidency/Dpa - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha criticado la imposición de sanciones por parte de las autoridades estadounidenses y ha acusado a Washington de intentar "aterrorizar a los pueblos" con este tipo de acciones, a las que se suma ahora el "despliegue militar en América Latina y el Caribe".

Durante su intervención en la Cumbre Virtual de los países de Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el presidente, que dirige el país junto a su mujer, Rosario Murillo, ha denunciado estas acciones, especialmente dirigidas contra Venezuela y Nicaragua.

"Buscan generar el miedo de sus pueblos", ha lamentado, al tiempo que ha alertado de que existe un "estrategia por parte del imperio estadounidense que no ha cambiado y que hace uso de amenazas, con ladridos y mordiscos". "Son mordiscos contra los pueblos", ha lamentado.

"Realmente el aporte a lo largo de la historia de la gesta libertadora encabezada por Bolívar tuvo impacto en toda nuestra América y dio lugar a que a partir de las derrotas sufridas por el imperio español pudiese lograrse la independencia del imperio", ha defendido, antes de volver a acusar a Estados Unidos de tratar de hacerse con los recursos de los países de la zona.

Ortega ha recalcado que Washington intenta "cercar militarmente" la región y ha hecho hincapié en la importancia de no ceder ante estas acciones. "Hay que mantenerse unidos y convencidos en la lucha", ha dicho ante la "falsa narrativa de una supuesta lucha contra el narcotráfico" por parte de Estados Unidos.

Según el presidente, Estados Unidos tiene como objetivo "robar el petróleo venezolano" y ha aseverado que se trata de "enemigos peligrosos que parecen invencibles".