Archivo - 01 November 2022, Niger, Tillia: Soldiers from the Army of Niger secure a medical vehicle during a demonstration during a visit by German Armed Forces Inspector General Zorn to German Navy combat swimmers deployed for training and advising. The - Carsten Hoffmann/dpa - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Níger está en situación de alerta máxima tras una caótica noche de explosiones y disparos en varias zonas estratégicas de la capital del país, Niamey, como el aeropuerto o las inmediaciones del Palacio Presidencial, sin que de momento exista hasta ahora ningún tipo de información oficial procedente de la junta militar que dirige el general golpista Abdourahamane Tchiani, más allá de un mensaje de alerta en redes sociales.

"Ante los acontecimientos actuales, mantengamos la calma y evitemos difundir información no verificada. Nuestras Fuerzas de Defensa y Seguridad están movilizadas para la defensa de la patria. Permanezcamos unidos, vigilantes y solidarios", ha manifestado el Consejo para la Salvaguardia de la Patria, como se denomina al gobierno de la junta militar, sin dar más detalles.

Testigos del portal ActuNiger hablan de enfrentamientos entre grupos armados en las instalaciones aeroportuarias y el distrito de Plateau, una importante zona administrativa y residencial que alberga las principales instituciones del país. La televisión nacional, Télé Sahel, ha suspendido sus emisiones y el acceso a sus instalaciones está siendo bloqueado por militares, según fuentes de Radio France Internationale (RFI).

Extraoficialmente, fuentes de seguridad han informado al portal de noticias nigerino que los ataques están siendo perpetrados por "grupos terroristas" y confirmado que comenzaron en torno a la medianoche para ir disminuyendo en intensidad conforme han pasado las horas, aunque sobre las 06.00 todavía había constancia de tiroteos.

En el Aeropuerto Internacional Diori Hamani, se encuentran la Base Aérea 101 de Níger, el cuartel general de los mercenarios rusos del Africa Corps, el cuartel general de las Fuerzas Unidas de la Confederación de Estados del Sahel (AES) y los cuarteles de los soldados de la Misión Italiana en Níger (MISIN).

El aeropuerto ha sido blanco de ataques yihadistas en dos ocasiones este año: primero, por parte de Estado Islámico en enero, y luego, a finales de junio, por sus rivales del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la rama saheliana de Al Qaeda. Ambos ataques fueron repelidos por el Ejército, pero en junio murieron 11 soldados y dos civiles.