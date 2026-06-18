Al menos once soldados y dos civiles muertos tras ataque contra el aeropuerto de la capital de Níger, Niamey

Archivo - Entrada al Aeropuerto Internacional Diori Hamani de Niamey, capital de Níger (archivo) - Zheng Yangzi / Xinhua News / Contactophoto

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos once militares y dos civiles han muerto tras registrarse un ataque perpetrado por presuntos terroristas contra el Aeropuerto Internacional Diori de la capital de Níger, Niamey, escenario en enero de un atentado del grupo yihadista Estado Islámico.

Un portavoz del Ministerio de Defensa ha explicado en un comunicado leído en la televisión nacional que los autores del ataque, algunos de ellos con cinturones explosivos, intentaron infiltrarse en la terminal del aeropuerto, si bien las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez para repeler el ataque, produciéndose algunas explosiones y disparos durante cerca de diez minutos.

"El balance provisional de este intento de incursión es el siguiente: de nuestro lado, trece mártires, entre ellos once miembros de las fuerzas de defensa y seguridad y dos civiles, así como otros cuatro heridos. Del lado enemigo, 22 atacantes neutralizados y alrededor de 20 sospechosos detenidos", ha precisado.

Asimismo, ha recalcado que la situación está ya bajo control y que el aeropuerto permanece abierto al tráfico aéreo", antes de agregar que las fuerzas nigerinas han lanzado una operación en la zona para garantizar la seguridad en la zona.

Estado Islámico reivindicó en enero un ataque contra la base militar nigerina del aeropuerto de Niamey, mientras que el jefe de la junta militar nigerina, Abdourahmane Tchiani, confirmó que el Aeropuerto Internacional Diori Hamani "fue blanco de un intento de infiltración por mercenarios teledirigidos" a los que vinculó con Francia, Benín y Costa de Marfil.

Por su parte, el Ministerio de Defensa nigerino cifró en 20 los atacantes muertos y once los detenidos, mientras que agregó que cuatro militares habían resultado heridos, en el marco de la inseguridad en el país africano, dirigido por una junta a raíz del golpe de Estado de julio de 2023 contra el entonces presidente electo, Mohamed Bazoum.

Níger atraviesa actualmente una complicada situación a nivel de seguridad, pues hace frente a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM); y de Estado Islámico en el Sahel, así como a la de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), en la región de Diffa, bañada por el lago Chad, si bien Niamey no se ha visto afectada a esos niveles.