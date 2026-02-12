Níger.- Mueren ocho personas por la explosión de una bomba al paso de un vehículo en el sureste de Níger

Archivo - Un grupo de policías custodia una manifestación a favor de los militares que dieron el golpe de Estado en Níger (archivo) - Djibo Issifou/Dpa - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto a causa de la explosión de un artefacto explosivo de fabricación artesanal al paso de un vehículo por los alrededores de la ciudad nigerina de Baroua, situada en la región de Diffa (sureste), en la frontera con Nigeria.

Según las informaciones recogidas por el portal nigerino de noticias ActuNiger, la explosión destruyó totalmente un vehículo de transporte de personas y mercancías, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque, que dejó además varios heridos, sin que se descarte que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.

La región de Diffa, bañada por el lago Chad, es escenario de ataques con relativa frecuencia por parte de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA). El país también se enfrenta a la amenaza terrorista en el oeste de la mano de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en las regiones de Tillabéri y Tahoua.