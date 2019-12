Níger.- Níger pide "más 'Barkhane'" y dice que la intervención en Libia incrementó la inseguridad en el Sahel

Publicado 20/12/2019 4:57:49 CET

Issoufou solicita a los países europeos que "se unan" a la lucha antiterrorista

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, ha destacado este jueves la necesidad de "más 'Barkhane'" y ha resaltado que la comunidad internacional debe "asumir su papel" dado que es en parte responsable de la situación de inseguridad en el Sahel debido a su intervención militar en Libia.

En una entrevista concedida a la emisora Radio France Internationale y la cadena France 24, el mandatario nigerino ha manifestado que "no se ha llegado al límite de la 'Operación Barkhane'". "Necesitamos más 'Barkhane'. Necesitamos más aliados. Es mi convicción", ha dicho, antes de rechazar las críticas a la presencia militar internacional en la región.

El país sufrió el 10 de diciembre el ataque con más víctimas mortales entre las filas del Ejército, después de que Estado Islámico en África Occidental (ISWA) asaltara una base militar en Inates y matara al menos a 71 soldados.

"No se puede decir que la situación esté fuera de control, pero se puede decir que la situación es grave", ha dicho, antes de apuntar que "las poblaciones del Sahel no comprenden que la comunidad internacional se desentienda de la situación (...) y no entiende esta ausencia de solidaridad".

"Saben que la comunidad internacional tiene una responsabilidad en la situación actual, porque no hay que olvidar que la misma comunidad internacional creó el caos en Libia. Lo que pasa en el Sahel es una de las consecuencias del caos libio", ha argumentado.

En este sentido, Issoufou ha reiterado que "la comunidad internacional no puede ni debe desentenderse". "Es su deber estar al lado de la población del Sahel en esta lucha, en este combate contra el terrorismo", ha añadido.

Respecto a esta petición de ayuda, el presidente nigerino ha destacado que ha habido años en los que la inversión en materia antiterrorista ha supuesto "el 19 por ciento de los recursos presupuestarios". "No podemos seguir soportándolo solos", ha advertido.

"La seguridad es un bien público mundial. El combate que llevamos a cabo no es sólo por nosotros. Lo hacemos por el mundo (...) La frontera con Europa, con Italia, con Francia, es la frontera nigerina, es la frontera chadiana", ha sostenido.

"Si, desgraciadamente, el terrorismo llega a vencernos, llegará a Europa. Llegará a Francia. Creo que las autoridades francesas lo han entendido (...) Necesitamos que otros europeos se les unan", ha apuntado.

"Espero que cada vez más responsables europeos sean conscientes de esto y se unan en el marco de la operación 'Tacouba' --una nueva iniciativa impulsada por París-- o refuercen la operación 'Barkhane'", ha expresado.

RECHAZA LAS CRÍTICAS A FRANCIA

En esta línea, Issoufou ha argüido que "los que critican la presencia francesa o la presencia de los aliados en el Sahel se olvidan de que, sin la intervención de 'Serval' --para contener el avance yihadista en Malí--, Malí estaría hoy bajo control de los terroristas".

"Puede que también Níger. Imaginemos que 'Barkhane' es vetada. Eso dañará nuestra lucha. Eso dañará a nuestro bando. ¿En beneficio de quién? En beneficio de los terroristas (...) Los terroristas quieren deshacer nuestras alianzas", ha señalado.

Por otra parte, ha defendido que "no hay crispaciones" en las relaciones entre los países de la región y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Son relaciones entre aliados y es normal que los aliados se reúnan para discutir cómo armonizar su estrategia, su posición, para ser más eficaces contra el enemigo que representa el terrorismo", ha explicado.

Issoufou ha relativizado así las protestas contra las tropas internacionales, y especialmente las francesas, y ha dicho que "los que se expresan en las calles (en estas manifestaciones) son muy, muy minoritarios", al tiempo que ha recalcado que se limitarán las autorizaciones a estas protestas.

"Estamos en guerra y no aceptaré que acciones de desmoralización de las fuerzas de defensa y seguridad tengan lugar en mi territorio, en Níger. La seguridad de las poblaciones nigerinas está por encima de todo", ha señalado.

De esta forma, ha incidido en que "la situación de seguridad se degrada cada día que pasa desde hace un tiempo. La amenaza es cada vez más intensa y se extiende en el espacio", antes de agregar que la situación es "verdaderamente preocupante".

"No sólo para Níger, sino también para los países del Sahel y de manera general para la totalidad de los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y los de la cuenta del lago Chad", ha explicado.

NO AL DIÁLOGO CON LOS TERRORISTAS

Así, ha indicado que "la amenaza se ha incrementado desde 2015", dado que desde entonces "los terroristas se han reforzado" y cuenta con "equipamiento más pesado y más eficaz". "Hablamos del traslado de terroristas desde Siria e Irak a través de Libia donde, desgraciadamente, no hay un Estado", ha añadido.

Por ello, ha recordado que Niamey ha defendido que la fuerza conjunta del G5 Sahel sea puesta bajo la Carta de Naciones Unidas y que la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en Malí (MINUSMA) "sea puesta bajo un mandato más fuerte y robusto que el de mantenimiento de la paz".

"No lo hemos conseguido. Esas son señales de que la comunidad internacional no es suficientemente solidaria con las poblaciones del Sahel", ha apuntado, al tiempo que ha lamentado que Libia sea "el caos total" y "la principal fuente de aprovisionamiento de armas de los terroristas".

Por último, Issoufou ha rechazado la posibilidad de un diálogo con los yihadistas y ha sostenido que "para dialogar es necesario ser dos". "Los terroristas no quieren diálogo. Los terroristas quieren destruir los estados tal como existen actualmente para poner en su lugar califatos", ha dicho.

"Nosotros no queremos eso. Nuestras posiciones no son conciliables. Es cuando hay perspectivas de conciliación cuando puede haber diálogo, pero no hay ninguna entre nosotros y los terroristas", ha apuntado. "Les venceremos y les venceremos de forma definitiva. Es el objetivo que nos hemos fijado", ha zanjado.