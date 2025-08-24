El Ejército de Nigeria abate a 35 terroristas yihadistas en noreste del país

Una segunda operación en Katsina termina con la liberación de 76 víctimas de secuestro, entre ellas mujeres y niños

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fuerzas Aéreas de Nigeria (NAF) han confirmado la muerte de al menos 35 yihadistas en una operación antiterrorista de los militares nigerianos cercana a la frontera con Camerún, en el estado de Borno --ubicado al noreste del país--.

Los terroristas, según informes militares recogidos por la cadena de televisión nigeriana TVC News, planeaban un ataque contra tropas de Nigeria. Los servicios de inteligencia habían determinado cuatro puntos de reunión separados que fueron el objetivo.

"Tras la operación, se restableció la comunicación con las tropas terrestres, quienes confirmaron que la situación en torno a su ubicación se había estabilizado", ha indicado el portavoz de las Fuerzas Aéreas nigerianas, Ehimen Ejodame.

Esta operación realizada en su mayor parte por el aire, destaca el compromiso de las Fuerzas Aéreas de proporcionar apoyo a las tropas terrestres para luchar contra el terrorismo en el país, en palabras del portavoz.

Las autoridades no ha aclarado si se trataban de miembros del grupo Boko Haram o su escisión Estado Islámico en África Occidental (ISWA), ambos especialmente activos en el noreste del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.

La Fuerza Aérea también ha confirmado en las últimas horas una operación que se ha saldado con la liberación de 76 víctimas secuestradas, entre ellas mujeres y niños, en el estado de Katsina, y que también se ha saldado con la muerte de un líder de un grupo de "bandidos", el nombre empleado por las autoridades nigerianas para describir a las mafias que se lucran con el secuestro y la extorsión.

Según una declaración del Comisionado de Seguridad Interna y Asuntos Internos, Nasir Mu'azu, la operación tuvo como objetivo el escondite del jefe de los bandidos, alias 'Babaro'. "Esta mañana, la NAF llevó a cabo una operación aérea decisiva en Pauwa Hill en el área de gobierno local de Kankara, rescatando con éxito a 76 víctimas secuestradas, incluidas mujeres y niños", ha explicado el comisionado en declaraciones recogidas por el diario 'Punch'.