El Gobierno de Nigeria confirma la liberación de un centenar de los alumnos secuestrados en noviembre

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha confirmado este lunes la liberación de un centenar de los escolares secuestrados el pasado 21 de noviembre en el oeste del país.

Un total de 303 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados ese día tras un ataque de hombres armados a la escuela católica de St. Mary, en la remota localidad de Papiri. A las 24 horas del ataque, medio centenar de alumnos lograron escapar y se reunieron con sus familias.

Los cien estudiantes fueron liberados este domingo y han sido recibidos esta tarde por las autoridades, con el gobernador del estado de Níger, Umar Bago, a la cabeza y una vez pasados los primeros exámenes médicos y cuidados de atención psicológica.

"Me han informado del regreso sano y salvo de cien estudiantes de la escuela católica del estado de Níger. Me alegro por el gobernador Umar Bago y felicito a nuestras agencias de seguridad por su firme labor para garantizar el regreso sano y salvo de los estudiantes a sus familias", ha anunciado el mandatario en su cuenta de la red social X.

Tinubu no ha dado detalles sobre las circunstancias de la liberación de los estudiantes, víctimas de uno de los peores secuestros de la historia reciente de un país donde los "bandidos", como son conocidos coloquialmente, llevan años sembrando el terror entre las comunidades del norte y del oeste.

"Mi directiva a nuestras fuerzas de seguridad sigue siendo que todos los estudiantes y demás nigerianos secuestrados en todo el país deben ser rescatados y devueltos sanos y salvos a casa. Debemos rendir cuentas por el paradero de todas las víctimas. El Gobierno Federal seguirá trabajando con el Estado de Níger y otros estados para proteger nuestras escuelas y hacer que el entorno de aprendizaje sea más seguro y propicio para nuestros jóvenes", ha indicado el mandatario.

Tinubu ha terminado llamando a la acción preventiva. "Nuestras agencias de seguridad, en colaboración con los gobernadores, deben prevenir futuros secuestros" porque "nuestros niños ya no deberían ser presa fácil de terroristas despiadados que intentan perturbar su educación y someterlos a ellos y a sus padres a un trauma indescriptible".