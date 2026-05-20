Nigeria.- AMP.- Nigeria cifra en 175 los supuestos miembros de Estado Islámico "eliminados" en bombardeos junto a EEUU

Archivo - June 9, 2024, Saint Petersburg, Russia: The flag of the Federal Republic of Nigeria seen in the gallery of flags of the participating countries in the framework of St. Petersburg International Economic Forum 2024 - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Nigeria han cifrado en 175 los supuestos miembros de Estado Islámico en África Occidental (ISWA), una escisión de Boko Haram, en bombardeos llevados a cabo durante los últimos días junto a Estados Unidos en el noreste del país, incluido Abú Bilal al Mainuki, descrito como el 'número dos' a nivel global de la organización yihadista.

Así, han indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los análisis llevados a cabo hasta el 19 de mayo "indican que 175 terroristas de Estado Islámico han sido eliminados del campo de batalla" tras varios días de bombardeos, que han permitido lograr "grandes éxitos" en el marco de la lucha contra el terrorismo, acometida "en estrecha coordinación" con el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM).

"Estos bombardeos conjuntos han causado la destrucción de puestos de control de Estado Islámico, depósitos de armas, centros logísticos, equipos militares y redes financieras utilizadas para sostener las operaciones terroristas", han señalado, antes de agregar que "también han causado la eliminación de numerosos altos cargos de Estado Islámico", incluido Al Mainuki, alias 'Abú Mainok'.

El portavoz del Ejército nigeriano, Samaila Uba, ha destacado que Al Mainuki era "uno de los operativos más relevantes de Estado Islámico a nivel mundial" y ha añadido que "jugó un papel central en las operaciones externas de Estado Islámico, coordinando la financiación terrorista, el reclutamiento, la logística y la planificación de ataques contra nigerianos y civiles inocentes en todo el mundo".

Al Mainuki figura desde 2023 en la lista internacional de terroristas bajo sanción de Estados Unidos como Abú Bakr ibn Muhamad ibn al Mainuki (nacido en la ciudad de Mainok, en el estado nigeriano de Borno, en 1982) y era considerado "un alto cargo" de Al Furqan, encargada de "redistribuir" fondos generados por ISWA a células bajo su tutela en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, donde opera también Estado Islámico en el Sahel.

Además, ha desvelado que entre los muertos figuran también Abdel Uahab, a quien describe como un alto cargo del grupo yihadista "responsable de coordinar ataques y distribuir propaganda"; Abú Musa al Mangaui, otro alto cargo del grupo; Abú al Muzana al Muhayir, "director del equipo de producción de medios y un confidente cercano de Al Mainuki".

"Los ataques conjuntos han reforzado aún más la labor que las Fuerzas Armadas de Nigeria han realizado sistemáticamente a lo largo de los años: perseguir y eliminar terroristas allá donde se encuentren en Nigeria", ha señalado Uba, quien ha hecho hincapié en que "las operaciones conjuntas continuarán para perseguir y destruir a quienes amenazan la estabilidad de nuestra nación y la región".

NUEVOS ATAQUES DE EEUU

Por su parte, el AFRICOM confirmó el martes que durante la jornada del lunes lanzó nuevos bombardeos "en coordinación con el Gobierno de Nigeria" contra supuestos objetivos de Estado Islámico en el noreste del país". "La información de Inteligencia confirmó que los objetivos eran milicianos de Estado Islámico. Los análisis continúan. No hay daños entre las fuerzas estadounidenses o nigerianas", señaló.

"La eliminación de estos terroristas reduce la capacidad del grupo para planificar ataques que amenacen la seguridad de Estados Unidos y sus socios", apuntó en un comunicado, en el que incidió en que "el AFRICOM sigue comprometido con aprovechar las capacidades especializadas de Estados Unidos para apoyar a sus socios en la lucha contra las amenazas comunes a la seguridad".

Ambos ejércitos ya efectuaron ataques conjuntos contra objetivos de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria en diciembre del pasado año, en lo que el inquilino de la Casa Blanca señaló en respuesta al presunto asesinato de cristianos por parte del grupo terrorista, mientras del dirigente nigeriano descartó ese argumento.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.