MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que el Ejército del país norteamericano ha lanzado un ataque "mortal" contra "la escoria terrorista" de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra la escoria terrorista de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente (...) a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años ¡e incluso siglos!", ha señalado en su cuenta de Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido esta orden alegando que "previamente advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno".

El Departamento de Defensa, ha subrayado, "ejecutó numerosos (y) perfectos ataques, como solo Estados Unidos lo sabe hacer". "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical", ha prometido, antes de felicitar la Navidad "a todos, incluidos los terroristas muertos". Estos, ha advertido, "serán muchos más si continúa la masacre de cristianos".

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha incidido en su cuenta de la red social X que "el presidente fue claro el mes pasado: la matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y otros lugares) debe terminar".

En este sentido, ha asegurado que su cartera "siempre está lista, como lo descubrió Estado Islámico esta noche" y ha agradecido en el mismo mensaje "el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano", si bien el país africano no se ha manifestado hasta el momento sobre el anuncio.

El Comando África del Ejército estadounidense (Africom) ha indicado en su cuenta de X que el ataque fue llevado a cabo "a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Soboto, donde murieron varios terroristas" del grupo yihadista.

"Estos ataques letales contra Estado Islámico demuestran la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro compromiso con la eliminación de las amenazas terroristas contra los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero", ha agregado.