Archivo - (210222) -- ABUJA, Feb. 22, 2021 (Xinhua) -- Rescuers work on the scene of a military airplane crash in Abuja, Nigeria, on Feb. 21, 2021. Seven persons were dead after a military plane crashed in Abuja, Nigeria's capital on Sunday, a spokesperso - Robert Oba / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nigeria han confirmado este lunes la muerte de las 32 personas a bordo de un avión militar que se ha estrellado cerca de la base naval de Igbokoda, en el sureste del país, tras partir de Ciudad de Benín.

El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, ha lamentado el siniestro que ha acabado con la vida de "los 25 pasajeros y los siete miembros de la tripulación" que viajaban en un avión ATR-42 de la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas, así como a todos los oficiales y aviadores de la NAF y al jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el mariscal Sunday Kelvin Aneke.

"Este es un momento doloroso para nuestras Fuerzas Armadas y para toda la nación. El personal de nuestra Fuerza Aérea arriesga su vida cada día para garantizar la seguridad de Nigeria. Su sacrificio nunca será olvidado", ha dicho en una nota en la que ha manifestado su "profunda tristeza" por lo ocurrido.

Tinubu ha ordenado a la Fuerza Aérea la apertura "de inmediato" de una "investigación exhaustiva" sobre las circunstancias y causas del accidente, y ha felicitado al organismo por la pronta operación de búsqueda y rescate puesta en marcha tras el siniestro. En esta línea, ha elogiado además la respuesta de los equipos de emergencia y autoridades del estado de Ondo.

El avión siniestrado había partido Ciudad de Benín, capital del estado de Edo, en el sur de Nigeria, con destino a Lagos. De acuerdo a la NAF, realizaba una "misión rutinaria" cuando se dio por desaparecido a las 9.13 horas (hora local) de este lunes.

El ministro de Aviación y Desarrollo Aeroespacial de Nigeria, Festus Keyamo, confirmó en sus redes sociales la tragedia, después de que los intentos por establecer contacto por radio con la aeronave resultaran "infructuosos".