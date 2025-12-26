Nigeria.- AMP3.- Trump asegura haber atacado posiciones de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria

September 24, 2025, New York, New York, USA: Nigeria Vice- President, KASHIM SHETIMA speaks during the General Debate at UNGA80, marking 80 years since the founding of the United Nations. Leaders highlighted urgent global crises and the need for cooperati - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que el Ejército del país norteamericano ha lanzado un ataque "mortal" contra "la escoria terrorista" de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra la escoria terrorista de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente (...) a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años ¡e incluso siglos!", ha señalado en su cuenta de Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido esta orden alegando que "previamente advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno".

El Departamento de Defensa, ha subrayado, "ejecutó numerosos (y) perfectos ataques, como solo Estados Unidos lo sabe hacer". "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical", ha prometido, antes de felicitar la Navidad "a todos, incluidos los terroristas muertos". Estos, ha advertido, "serán muchos más si continúa la masacre de cristianos".

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha incidido en su cuenta de la red social X que "el presidente fue claro el mes pasado: la matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y otros lugares) debe terminar".

En este sentido, ha asegurado que su cartera "siempre está lista, como lo descubrió Estado Islámico esta noche" y ha agradecido en el mismo mensaje "el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano", mientras que el Comando África del Ejército estadounidense (Africom) ha precisado en su cuenta de X que el ataque fue llevado a cabo "a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Soboto, donde murieron varios terroristas" del grupo yihadista.

"Estos ataques letales contra Estado Islámico demuestran la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro compromiso con la eliminación de las amenazas terroristas contra los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero", ha agregado Africom.

El Gobierno de Nigeria ha confirmado tras el anuncio de Trump que se han llevado a cabo "ataques aéreos de precisión" en el noroeste del país como parte de su "cooperación en materia de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento".

En un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Exteriores nigeriano ha señalado que este acuerdo con Washington "incluye el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo compatibles con el Derecho Internacional, el respeto mutuo de la soberanía y los compromisos compartidos con la seguridad regional y mundial".

Así, ha defendido que "todas" las inciativas contra el terrorismo están guiadas por "la prioridad de proteger la vida de los civiles, salvaguardar la unidad nacional y defender los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos, independientemente de su fe o etnia".

"La violencia terrorista, en cualquier forma, ya sea dirigida contra cristianos, musulmanes u otras comunidades, sigue siendo una afrenta a los valores de Nigeria y a la paz y la seguridad internacionales", ha agregado en este sentido.

Con todo, la cartera diplomática ha indicado que "continúa colaborando estrechamente con sus socios a través de los canales diplomáticos y de seguridad establecidos para debilitar las redes terroristas, desmantelar su financiación y logística, y prevenir las amenazas transfronterizas, a la vez que fortalece las instituciones de seguridad y las capacidades de inteligencia de Nigeria" y ha asegurado que "seguirá" haciéndolo y manteniendo informada a la población al respecto.

El presidente Trump amenazó a principios de noviembre con una intervención militar en el país africano y con la interrupción de "toda" la ayuda a las autoridades nigerianas, en respuesta al "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales". Entonces, el mandatario estadounidense anunció que había designado a Nigeria como "país particularmente preocupante" alegando el mismo motivo.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana.

RESCATADOS TODOS LOS ALUMNOS Y PROFESORES DE UNA ESCUELA CATÓLICA SECUESTRADOS EN NOVIEMBRE

Este mismo jueves, la Diócesis Católica de Kontagora ha confirmado que todos los alumnos y profesores de la escuela católica St. Mary, en el estado nigeriano de Níger, han sido rescatados y se han reunido con sus familias, después de un último rescate de 230 personas, incluidos 12 empleados y 218 estudiantes.

El sacerdote Bulus Yohanna, de la citada diócesis y propietario de la escuela, ha revelado estas cifras en un comunicado difundido por el diario 'Vanguard' en el que indica que otras 50 víctimas escaparon poco después del secuestro, por lo que el número de personas dadas por desaparecidas, que inicialmente era de 315, se redujo a 265.

El secuestro tuvo lugar tras el ataque efectuado por más de 60 individuos armados contra este centro educativo que comprendía a un total de 629 alumnos: 430 en primaria y 199 en secundaria.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.