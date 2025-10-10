Nobel.- AMP.- Edmundo González aplaude el "merecidísimo reconocimiento" a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz

Archivo - El presidente electo de Venezuela Edmundo González, durante el evento ‘Venezuela, Memoria y Justicia’, en la sede del Parlamento Europeo, a 10 de junio de 2025, en Madrid (España). El encuentro incluye testimonios de víctimas, hallazgos de organ - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

La oposición venezolana apela al "cambio" y a la "democracia" en sus felicitaciones a Machado

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dirigente opositor venezolano Edmundo González ha felicitado a su compañera María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz, un "merecidísimo reconocimiento" que tiene en cuenta "la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia".

González, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024 y exiliado en España, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece hablando con Machado, que se confiesa "en shock" por la noticia que ha anunciado este viernes el Comité Noruego.

"¡La primera Nobel de Venezuela!", ha enfatizado González, que confía en que "Venezuela será libre".

Para Antonio Ledezma, colaborador político de Machado, "María Corina representa a toda Venezuela". Considera que es una "digna ganadora" del Nobel. "Su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo", ha dictaminado en res sociales.

Por su parte, Leopoldo López ve en el premio a Machado un reconocimiento a "la valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los Derechos Humanos", extensible también a "la fuerza de un pueblo decidido al cambio" y que no está dispuesto a parar "hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática".

"La dictaduras se vencen con liderazgo moral y María Corina es el mejor ejemplo de ello", ha destacado en esta misma línea Julio Borges, que ha situado a Machado como "contraste" a la "dictadura" de Maduro. De ella ha alabado las cualidades de "honestidad, trabajo, unidad y transparencia".

El jurado ha reconocido a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia" y ha cargado contra el Gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de no respetar los resultados de las elecciones de 2024.

Según el Comité Noruego, Venezuela "ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario" a manos del chavismo, al que atribuye una "maquinaria violenta" dirigida contra ciudadanos de a pie y, de manera particular, contra la oposición política.