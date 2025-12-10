Nobel.- AMP.- La hija de la opositora María Corina Machado recibe en su nombre en Oslo el Premio Nobel de la Paz

Archivo - La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 (archivo) - Jesus Vargas/dpa - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ana Corina Sosa, hija de la opositora María Corina Machado, ha recibido este miércoles en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón entregado en una ceremonia en Oslo al que la política no ha podido llegar a tiempo por causas no especificadas tras viajar desde Venezuela y sin que hayan trascendido los detalles de su ruta por motivos de seguridad.

La hija de Machado ha subido al estrado para recoger de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de todos los presentes, entre los que ha destacado el rey Harald V de Noruega.

Así, ha expresado su "profunda gratitud" por el galardón entregado a su madre y ha afirmado que, gracias al mismo, "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es reconocida en todo el mundo", antes de agregar que la opositora "quiere vivir en una Venezuela libre y nunca cejará en este empeño", por lo que volverá "muy pronto" al país, tras desplazarse en las últimas horas a Noruega, a donde aún no ha llegado.

Tras ello, ha leído en su nombre el discurso de aceptación del premio, en el que ha ensalzado "la larga marcha hacia la libertad" de la población de Venezuela y ha recordado que el país "heredó de España un lenguaje, una cultura y una fe que se unió a las raíces ancestrales indígenas y africanas". "En 1811 escribimos la primera Constitución en el mundo hispanohablante, una de las primeras constituciones en la tierra, afirmando la idea radical de que todo ser humano tiene una dignidad soberana", ha recordado.

"Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina (...) pero incluso la democracia más firme se debilita cuando los ciudadanos olvidan que la libertad no es algo por lo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos. Es una elección personal deliberada y la suma de esos elecciones forman el 'ethos' cívico que ha de ser renovado cada día", ha dicho.

En este sentido, ha denunciado que el "régimen" de Venezuela ha "desmantelado" la democracia desde entonces, "violando la Constitución, falsificando nuestra historia, corrompiendo al Ejército, purgando a jueces independientes, censurando a la prensa, manipulando elecciones, persiguiendo a los disidentes y arrasando nuestra extraordinaria biodiversidad".

"La riqueza petrolera no se usó para mejorar, sino para atar", ha denunciado Machado, que ha insistido en que "el petróleo se convirtió en una herramienta para comprar lealtades fuera, mientras que en casa los grupos internacionales terroristas se fusionaron con el Estado". Así, ha apuntado a "una pobreza que supera el 86 por ciento, con nueve millones de venezolanos obligados a huir".

"No son estadísticas, son heridas abiertas", ha lamentado, antes de criticar que en estas "tres décadas de dictadura brutal" la oposición "intentó todo": "diálogos traicionados, protestas de millones aplastadas, elecciones pervertidas", ha enumerado, antes de destacar el papel que tuvieron las primarias opositoras antes de las elecciones de 2024, un proceso en el que salió electa, si bien tuvo que dar un paso a un lado tras ser descartada su candidatura, dejando paso a Edmundo González.

La opositora, que ha descrito a González como "un diplomático tranquilo que el régimen pensó que era una amenaza", ha dicho que Caracas "subestimó la determinación de millones de ciudadanos" y ha reiterado que el candidato se impuso con un 67 por ciento de los votos, ante lo cual "la dictadura respondió con terror", dejando miles de muertos, desaparecidos y torturados, en lo que supusieron "crímenes contra la humanidad documentados por la ONU".

"Durante los últimos 16 meses en la clandestinidad, hemos construido nuevas redes de presión cívica y desobediencia disciplinada, preparándonos para la transición ordenada de Venezuela a la democracia, así llegamos a este día, un día que lleva el eco de millones de personas que se encuentran en el umbral de la libertad", ha destacado, antes de agregar que "la libertad es una elección que debe ser renovada cada día".

"La paz es el último acto de amor", ha apuntado. "Venezuela respirará de nuevo. Abriremos las puertas de las prisiones y veremos a miles que fueron detenidos injustamente salir al cálido sol", ha señalado, antes de dar las gracias a su familia, su equipo y a los "millones de venezolanos anónimos que pusieron en riesgo sus casas, sus familias y sus vidas por amor". "Este honor les pertenece. Este día les pertenece. El futuro les pertenece", ha remachado.

CRÍTICAS A MADURO

Por su parte, Frydnes ha criticado la represión de las autoridades en Venezuela y ha lamentado que "personas inocentes están encerradas en celdas oscuras, sin poder escuchar los discursos que se dan hoy, solo los gritos de los prisioneros que están siendo torturados". "Así es cómo los poderes autoritarios intentan aplastar a los que intentan levantarse por la democracia", ha destacado.

"Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo está en el camino adecuado. Los autoritarios están ganando. Debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Por qué es tan difícil para nosotros preservar la democracia, una forma de gobierno concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz?", ha cuestionado.

De esta forma, ha alertado de que "más y más países se dirigen al autoritarismo y la militarización", antes de esgrimir que "en los sistemas autoritarios, el diálogo puede llevar a una mejora, pero también puede ser una trampa". "El diálogo a menudo es usado para ganar tiempo, crear divisiones y controlar la agenda. Machado ha participado en procesos de diálogo durante años, nunca ha rechazado el proceso de hablar con la otra parte, pero ha rechazado procesos vacíos", ha defendido.

"La paz sin justicia no es paz. Diálogo sin verdad no es reconciliación. El futuro de Venezuela puede adoptar muchas formas, pero el presente es horrible. Por eso la oposición democrática en Venezuela debe tener nuestro apoyo, no nuestra indiferencia o, aún peor, nuestra condena. Sus líderes han de elegir a diario un camino que está abierto ante ellos, no el de los deseos", ha subrayado.

En esta línea, ha reseñado que existe "el contraargumento de que la democracia causa problemas y conflicto, que pedir libertad es peligroso". "Es una afirmación antigua. Los líderes autoritarios la han usado desde hace generaciones para defender los pilares del poder", ha dicho, antes de subrayar que "no fue Nelson Mandela el que hizo que Sudáfrica fuera violenta, sino la represión del régimen de Apartheid contra las demandas de igualdad".

Por ello, ha aplaudido la figura de Machado y ha afirmado que "ha defendido la independencia judicial, los Derechos Humanos y la representación popular". "Lleva años trabajando por la libertad del pueblo venezolano", ha señalado, antes de argüir que lo sucedido en las elecciones de 2024 fue "un factor clave" a la hora de darle el galardón.

"Machado era la candidata presidencial opositora y la voz unificadora de la esperanza del país", ha reseñado Frydnes, quien ha acusado a Caracas de falsificar los resultados y recordar que la opositora lleva desde entonces escondida en paradero desconocido para seguir manteniendo su papel en la lucha para lograr "una transición de la dictadura a la democracia".

Por ello, ha defendido que la candidatura de Machado cumple los requisitos para recibir este galardón y ha salido al paso de las críticas al afirmar que "Machado ha pedido atención internacional, apoyo y presión, no una invasión de Venezuela". "Maduro, acepte los resultados de las elecciones y dimita. Siente las bases para una transición pacífica a la democracia, porque es la voluntad del pueblo venezolano", ha zanjado.