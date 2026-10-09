La jurista sudafricana Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026

Archivo - 11 October 2024, Norway, Oslo: The front and back of the medal for the Nobel Peace Prize are on display at the Norwegian Nobel Institute in Oslo. It is in this building that the winner of the Nobel Peace Prize will be announced on 11 October. Ph - Steffen Trumpf/dpa - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Noruego del Nobel ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, quien fuera además jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).

"El Premio Nobel de la Paz 2026 es para una persona cuya excepcional valentía e integridad han encabezado el camino hacia un orden legal internacional más exhaustivo", ha dicho el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, antes de destacar su labor a la hora de avanzar para que los responsables de "crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio" son llevados ante los tribunales.

"El compromiso de Navi Pillay con los principios legales universales y su firme brújula moral son constantes en su larga carrera", ha destacado, antes de recordar que fue una abogada y "pionera legal" durante el Apartheid en Sudáfrica, "haciendo frente a una discriminación estructural profunda, segregación y exclusión".

Frydnes ha ensalzado el "hilo" que conecta su labor inicial en defensa del líder contra el Apartheid Nelson Mandela con "su papel como jueza en algunos casos judiciales internacionales clave" en los últimos años, habiendo sido jueza del Tribunal Supremo de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza el TPI, además de ocupar el citado cargo en la ONU entre 2008 y 2014.

Pillay, quien entre 2021 y 2025 fue presidenta de una comisión de Naciones Unidas encargadas de investigar los abusos de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, es en la actualidad jueza 'ad hoc' en el caso que juzga a Birmania por acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine.

"En casos históricos ante tribunales internacionales, ha demostrado que las medidas jurídicas pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia", ha destacado Frydnes, quien ha ahondado en que Pillay "también ha contribuido a fortalecer las instituciones del Derecho Internacional". "Su independencia, experiencia y firmeza la han convertido en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que "en un momento de desafíos existencial, incluidas más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo, el Derecho Internacional no es ya un suplemento a la paz y la seguridad". "Es una necesidad", ha esgrimido, al tiempo que ha lamentado que "el sistema del Derecho Internacional está bajo una tremenda presión" y que "sus instituciones están siendo atacadas".

"Observamos un giro hacia la política de poder en detrimento de los marcos jurídicos y del respeto mundial por el Derecho y la justicia. Siempre que la fuerza se impone al Derecho, se socavan la estabilidad, la confianza y la coexistencia pacífica", ha advertido, antes de hacer hincapié en que el galardón de este año supone "recordar al mundo" que el Estado de derecho "es la base del sistema establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de manera no violenta".

"La paz exige justicia. La historia ha demostrado que un mundo que funciona al margen del Estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano", ha manifestado durante el anuncio del galardón, en el que ha recordado que Pillay "ha exigido responsabilidades a Estados y líderes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos".

Por ello, ha defendido que la premiada "es una de las grandes defensoras de los principios jurídicos internacionales de nuestra época". "Su distinguida trayectoria nos recuerda la necesidad de apoyar, reforzar y ampliar el Estado de derecho a escala mundial. El compromiso de Navi Pillay con la justicia y la dignidad humana constituye una fuente de esperanza e inspiración para todos aquellos que aspiran a construir un mundo más pacífico", ha zanjado.

Pillay, nacida en Sudáfrica en 1941, sucede así a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada en 2024 por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El Instituto Noruego había registrado este año más de 280 candidaturas --208 de las cuales corresponden a personas, mientras que otras 79 son organizaciones-- que permanecen secretas, dado que los nombres de los aspirantes solo se publican 50 años después de que el galardón sea entregado.