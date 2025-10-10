Machado agradece el Nobel de la Paz como un "logro" de todo el pueblo venezolano

Machado dedica un guiño a Trump y confía en su apoyo para lograr "la libertad y la democracia" en Venezuela

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado ha manifestado este viernes sentirse "honrada" por el premio Nobel de la Paz que ha recibido, que ha valorado como un reconocimiento a "toda la sociedad venezolana".

Visiblemente sorprendida y emocionada, Machado ha dicho no merecer tan distinguido galardón y ha insistido en que solo es "una persona" dentro de un "movimiento" que busca el cambio en su país. "No tengo palabras", ha dicho por teléfono a Kristian Berg Harpviken, director del Comité Noruego.

"Es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona. Creo que no merezco esto", ha dicho Machado ante Harpviken, que le ha reconocido "su incansable labor promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

"Estoy muy agradecida en nombre del pueblo venezolano. Todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy seguro de que prevaleceremos. Y este es sin duda el mayor reconocimiento a nuestro pueblo que, sin duda, se lo merece", ha dicho la dirigente de la oposición.

En un mensaje en sus redes sociales, Machado ha destacado que este "inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos" supone "un impulso para concluir" la tarea de "conquista la libertad".

Machado ha tenido un gesto para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien no ha sentado nada bien no haber recibido un premio por el que ha estado haciendo campaña desde hace meses. La Casa Blanca ha afeado al Comité Noruego por haberse guiado por cuestiones políticas y no de paz para elegir al ganador.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!", ha escrito en X.

El jurado ha reconocido a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia" y ha cargado contra el Gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de no respetar los resultados de las elecciones de 2024.

Según el Comité Noruego, Venezuela "ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario" a manos del chavismo, al que atribuye una "maquinaria violenta" dirigida contra ciudadanos de a pie y, de manera particular, contra la oposición política.