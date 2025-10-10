Nobel.- AMP.- La ONU vincula el Nobel a Machado con las "aspiraciones" de "elecciones libres y justas" en Venezuela

Archivo - La líder opositora venezolana María Corina Machado, interviene en plena calle, a 9 de enero de 2025, en Caracas (Venezuela). El equipo de campaña de la líder opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado que la destacada disidente ha s - Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la paz, como una "campeona de la democracia y una voz de la unidad para Venezuela".

"En un momento en que la democracia y el estado de derecho están amenazados a nivel mundial, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resistencia y el poder del espíritu democrático", ha manifestado.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha felicitado a la dirigente opositora venezolana por un reconocimiento que "refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por unas elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho".

Un portavoz de Naciones Unidas, Thameen al Kheetan, ha subrayado este viernes que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, es también partidario de "estos valores", lo que le ha valido críticas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, la Asamblea Nacional venezolana declaró a Turk en julio persona 'non grata'.

"Seguimos firmemente comprometidos con la defensa y la protección de los derechos de todos los venezolanos, estén en Venezuela o en el extranjero, y basándonos por supuesto en datos y poniendo a las víctimas en el centro de nuestra labor", ha añadido el portavoz.

Al Kheetan espera también más compromiso por parte de las autoridades venezolanas, que suelen restar validez a los informes emitidos desde Ginebra bajo el argumento de que están sesgados.