Nobel.- AMP2.- La opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Noruego alaba la labor de Machado en un país que ha pasado de ser "relativamente democrático y próspero" a "brutal y autoritario"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Noruego ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado ha erigido a Machado en "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela", al tiempo que la ve como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida". En este sentido, el presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, ha destacado que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

"En un momento en el que la democracia está amenazada", Frydnes ha señalado directamente al "régimen" de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de dichas elecciones, en las que terminó postulándose como principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.

Machado, por su parte, "se ha visto obligada a vivir escondida" y permanece dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas, según el jurado, que ha aprovechado el galardón para poner en tela de juicio la deriva en una Venezuela que "ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario".

"La mayoría de los venezolanos viven en la pobreza mientras unos pocos en la cúpula se enriquecen. La maquinaria violenta del Estado va dirigida contra sus propios ciudadanos. Casi ocho millones de personas han abandonado el país", reza la exposición de motivos.

En un contexto como el de Venezuela, en el que "los autoritarios toman el poder", el Comité entiende como "crucial" reconocer a los "valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", como sería el caso de Machado. "La democracia depende de las personas que se niegan a estar calladas, que se atreven a dar un paso al frente pese a los graves riesgos y que nos recuerdan que la libertad nunca puede darse por sentada", ha resaltado.

CASI 340 CANDIDATOS, ENTRE ELLOS TRUMP

La opositora venezolana sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de fuese él la persona reconocida este año con el Nobel.

El Instituto Noruego había registrado este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones. Machado es la vigésima mujer en recibir el premio Nobel de la Paz --la anterior fue la activista iraní Narges Mohammadi en el año 2023--, frente a los 92 hombres que han sido reconocidos a lo largo de la historia.