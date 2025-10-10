Nobel.- Edmundo González aplaude el "merecidísimo reconocimiento" a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz

Archivo - El dirigente opositor venezolano Edmundo González durante un acto en Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El dirigente opositor venezolano Edmundo González ha felicitado a su compañera María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz, un "merecidísimo reconocimiento" que tiene en cuenta "la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia".

González, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024 y exiliado en España, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece hablando con Machado, que se confiesa "en shock" por la noticia que ha anunciado este viernes el Comité Noruego.

"¡La primer Nobel de Venezuela!", ha enfatizado González, que confía en que "Venezuela será libre".

El jurado ha reconocido a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia" y ha cargado contra el Gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de no respetar los resultados de las elecciones de 2024.

Según el Comité Noruego, Venezuela "ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario" a manos del chavismo, al que atribuye una "maquinaria violenta" dirigida contra ciudadanos de a pie y, de manera particular, contra la oposición política.