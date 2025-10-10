Macron felicita por teléfono a María Corina Machado, que "encarna la esperanza de todo un pueblo"

Archivo - La dirigente opositora venezolana María Corina Machado durante una protesta en Caracas - Jesus Vargas/dpa - Archivo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha felicitado este viernes por teléfono a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz, resaltando que "encarna brillantemente la esperanza de todo un pueblo, un ideal universal".

Macron ha alabado la "valentía" y el "compromiso" de Machado "en favor de la democracia y de la libertad en Venezuela". El premio Nobel, ha añadido el mandatario francés, "es la justa recompensa por su lucha", en un momento en el que la libertad "cada vez está más amenazada", según un comunicado del Elíseo.

Por su parte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha resaltado en la red social X que "la democracia prospera gracias a la valentía de personas" como Machado, que lleva años "luchando incansablemente" en Venezuela por valores que son comunes.