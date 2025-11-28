Noboa sugiere la falta de compromiso del oficialismo para explicar los malos resultados en el referéndum en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. - Europa Press/Contacto/Ecuador's presidential palac

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reconocido que los malos resultados del referéndum constitucional de mediados de noviembre supusieron un golpe para su proyecto político y ha sugerido la posible falta de compromiso de sectores del oficialismo para explicar este revés. "Todos tienen que hacer su parte", ha dicho.

"Todos esperaban pasarle la bola en el minuto 89 al presidente para que meta gol, pero esto es un trabajo en conjunto", ha dicho Noboa en una entrevista para el podcast del antiguo alcalde de Quito y diputado, Jorge Yunda.

"Todos tienen que hacer su parte, trabajar, caminar, comunicar y luchar de la misma forma", ha señalado el presidente ecuatoriano, quien ha reconocido que los resultados de aquella consultan fueron "un remezón" para diputados, ministros y su propio partido, Acción Democrática Nacional (ADN).

En ese sentido, ha explicado que los cambios, hasta siete, en su gabinete después de los resultados fue "una decisión del pueblo" una vez se le consultó en las urnas. "La gente dio su respuesta", ha argumentado.

No obstante, Noboa ha adelantado que buscarán llevar a cabo las reformas deseadas por el Gobierno a través de enmiendas constitucionales en el Parlamento.

Los ecuatorianos votaron el 16 de noviembre en contra de las cuatro propuestas de Noboa. El 'no' se impuso en la consulta sobre la vuelta de bases extranjeras (60,65 por ciento), en la supresión de la financiación pública de partidos políticos (58,07 por ciento), en la de reducción del número de diputados (53,47 por ciento) y en la convocatoria de una asamblea constituyente (61,65 por ciento).