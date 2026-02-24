Noruega.- AMP.- Ingresado en Tenerife el rey de Noruega por una "infección" durante sus vacaciones

Archivo - November 16, 2025: Their Majesties King Harald and Queen Sonja of Norway attend a mass at SjÃmannskirken - Norwegian Church Abroad, marking the 80th anniversary of the end of the Second World War..Featuring: King Harald.Where: London, United K - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa Real noruega ha informado este martes de que el Rey Harald V de Noruega ha sido ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Santa Cruz de Tenerife por una "infección" y una "deshidratación", si bien se encuentra en "buen estado de salud".

"El médico personal del Rey viajará a Tenerife para asistir al servicio sanitario local. La pareja real se encuentra actualmente en Tenerife de vacaciones de invierno", ha detallado la Casa Real en un breve comunicado publicado en su página web.

Asimismo, ha asegurado que proporcionarán una actualización sobre su salud durante la jornada del miércoles. El príncipe Haakon, heredero al trono en el país nórdico, figura en el calendario oficial de la familia real como regente hasta el 6 de marzo.

El primer ministro del país, Jonas Gahr Store, ha deseado al rey una "pronta recuperación" desde la capital ucraniana, Kiev. Harald V de Noruega, que lleva marcapasos, ya fue ingresado en febrero de 2024 por otra infección en un hospital de Malasia mientras se encontraba de vacaciones.