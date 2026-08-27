Archivo - November 16, 2025: Their Majesties King Harald and Queen Sonja of Norway attend a mass at SjÃmannskirken - Norwegian Church Abroad, marking the 80th anniversary of the end of the Second World War..Featuring: King Harald, Queen Sonja.Where: Lon - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rey Harald V de Noruega ha sufrido un "deterioro" de su salud, tras diez días hospitalizado en el Hospital Universitario de Oslo, y se encuentra en estado "muy grave".

"La salud de su Majestad el Rey se ha deteriorado. El estado de salud de su Majestad el Rey es muy grave", ha informado la Casa Real noruega en un breve comunicado.

En el mismo, informa de que el príncipe heredero, Haakon, que actualmente ejerce como regente, y su madre, la reina Sonia, "cancelan toda su actividad".

Medios noruegos informan que hasta el centro hospitalario se han desplazado numerosos miembros de la familia real noruega, incluyendo la reina Sonia, Haakon, y la princesa, Mette-Marit, además de la hermana de Harald, la princesa Astrid de 94 años.

Asimismo, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha expresado que se encuentro "profundamente conmovido" por las noticias sobre la salud del monarca. "Llevo a todo el país conmigo para enviar nuestros más sinceros deseos al rey y al resto de la familia real. Confío en que el Rey recibirá una atención excelente y un trato atento", ha indicado el dirigente que ha cancelado el viaje que tenía previsto realizar a Alemania para reunirse con el canciller, Friedrich Merz.

Mientras, en medio de la conmoción en el país, decenas de personas han depositado flores y encendieron velas en Slottsplassen, residencia oficial de los reyes noruegos mientras siguen las noticias sobre la situación de Harald V.

De 89 años, el monarca fue ingresado el 17 de agosto por una retención de líquidos tras realizarse un examen médico debido al tratamiento para la anemia hemolítica que padece.

En el trono desde 1991, Harald V ya fue ingresado por una infección cutánea en una pierna que le llevó a estar ingresado en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife durante sus vacaciones a principio de año.