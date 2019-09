Noruega.- Norges Bank recomienda al fondo de Noruega invertir más en empresas norteamericanas y menos en europeas

Publicado 27/08/2019 12:14:37 CET

OSLO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Norges Bank, el banco central noruego, ha recomendado que el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano del mundo, invierta más en acciones de empresas de Norteamérica y menos en empresas europeas, según una carta remitida por la institución al Ministerio de Finanzas del país escandinavo, que será el encargado de adoptar una decisión definitiva sobre la distribución geográfica de la cartera del vehículo inversor, que invierte en el exterior los ingresos públicos procedentes del gas y el petróleo.

"El consejo de Norges Bank es que la distribución geográfica debería ajustarse aún más, aumentando el peso de las acciones en Norteamérica y reduciendo el peso de las acciones en los mercados desarrollados europeos", recomienda el banco central noruego en respuesta a la solicitud de asesoramiento por parte del Ministerio de Finanzas.

En el segundo trimestre de 2019, la inversión en renta variable, que suponía el 69,3% de la cartera del fondo noruego, reportó a la entidad una rentabilidad del 3%. En concreto, el peso de las acciones de empresas norteamericanas era del 41,8%, y las inversiones en empresas del Viejo Continente representaban el 33,4% de la posición del fondo en renta variable, mientras que las de Asia y Oceanía alcanzaron el 21,9%.

El instituto emisor noruego recuerda que durante los últimos 25 años, las acciones norteamericanas han proporcionado al fondo soberano de Noruega un retorno anual del 9,9%, frente al 8,3% de las acciones de mercados desarrollados en Europa, el 5% del resto de mercados desarrollados y el 6,7% de las acciones de mercados emergentes.

Asimismo, el banco señala que en el mismo periodo de tiempo, la volatilidad registrada como desviación anual estándar fue del 14,8% en Norteamérica y del 17,3% en los mercados desarrollados de Europa, así como del 17,1% en otros mercados desarrollados y del 23,3% en mercados emergentes.

Desde su establecimiento en 1998, el fondo soberano de Noruega ha asignado un mayor peso proporcional a las acciones de empresas europeas de mercados desarrollados, con un factor de 2,5, mientras que a las acciones de empresas norteamericanas se les ha asignado un factor de 1, y a las de otros mercados desarrollados y mercados emergentes un factor de 1,5.

EQUILIBRAR EL PESO EN LA CARTERA.

"Como resultado, el fondo tiene una participación mucho mayor en compañías de mercados desarrollados europeos que en Norteamérica", reconoce la institución, que atribuye esta postura a la necesidad original de cubrir el riesgo de divisa, aunque considera que en la actualidad "ya no existe base para una concentración tan fuerte de inversiones en Europa".

Norges Bank subraya que su respuesta representa "consejos y valoraciones, no decisiones", añadiendo que su recomendación no refleja ninguna opinión particular sobre la futura rentabilidad de regiones o mercados y que será el Ministerio de Finanzas de Noruega el que decida sobre la distribución geográfica de las inversiones del fondo.

Entre los meses de abril y junio, el fondo de pensiones noruego logró una rentabilidad del 2,95%, frente al rendimiento del 9,1% de los tres primeros meses del año, pero por encima del 1,83% del segundo trimestre de 2018, lo que permitió un retorno de 256.000 millones de coronas noruegas (25.737 millones de euros).

Desde su fundación en 1998, el fondo noruego ha logrado una rentabilidad media del 5,91%, que alcanza el 8,83% en el curso de los diez últimos ejercicios.