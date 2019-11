Nueva Zelanda.- Ardern pide perdón por el desastre del monte Erebus 40 años después del trágico accidente aéreo

Publicado 28/11/2019 6:26:12 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha pedido perdón este jueves por el accidente aéreo que tuvo lugar hace 40 años en la Antártida, cuando 257 personas murieron después de que un avión de la compañía Air New Zealand se estrellara contra el monte Erebus.

"Tras 40 años, y en nombre del actual Gobierno, es el momento de pedir perdón por las acciones de una aerolínea que era entonces completamente estatal y que causó la pérdida de la aeronave y de muchos seres queridos", ha aseverado durante un discurso.

"Los pilotos no fueron responsables de esta tragedia, y estoy aquí hoy para recalcar esto", ha manifestado, según ha informado el diario local 'The New Zealand Herald'.

El 28 de noviembre de 1979, el vuelo panorámico 901 de Air New Zealand, que salía diariamente de la localidad de Auckland para sobrevolar la Antártida durante unas horas y regresar a Nueva Zelanda, se estrelló contra el monte Erebus, un volcán de 3.794 metros de altura que se encuentra cerca de la base estadounidense de investigación McMurdo.

La mayoría de las víctimas, 237 pasajeros y 20 tripulantes, eran neozelandeses, pero entre ellas también había estadounidenses, canadienses, japoneses y australianos.

En un principio se culpó a los pilotos del siniestro, pero tras las críticas de la opinión pública y las pertinentes pesquisas se concluyó que la principal causa del accidente fue la reprogramación por parte de la compañía del sistema de navegación, unas acciones de las que no se había informado a la tripulación.