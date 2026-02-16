El nuevo embajador de EEUU se marca el objetivo de "ampliar y fortalecer la relación" e impulsar el gasto en defensa

Archivo - El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense - SENADO DE EEUU - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, ha iniciado este lunes su tarea con el objetivo declarado de "ampliar y fortalecer" la relación bilateral entre los dos países, con la vista puesta en particular en el ámbito de la seguridad y la necesidad de alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa.

León ha llegado este lunes a España, mañana tiene previsto reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el miércoles presentará cartas credenciales al Rey Felipe VI en el Palacio Real, pudiendo así comenzar a ejercer como representante de la Administración de Donald Trump. Estados Unidos no tenía embajador desde la marcha de Julissa Reynoso en julio de 2024.

"A partir de hoy, mi primer día en el país, me comprometo a ampliar y fortalecer esta relación histórica y, a través de la colaboración, brindar mayor seguridad y prosperidad a nuestros ciudadanos", ha señalado en sus primeras declaraciones, facilitadas por la Embajada estadounidense.

Entre las prioridades que ha identificado para su mandato se encuentran la inversión en la defensa común y el objetivo compartido de los aliados de alcanzar el 5% del gasto en defensa, la aceleración de las relaciones comerciales, el fortalecimiento de las fronteras, la lucha contra la delincuencia transnacional y la promoción de los intereses mutuos en América Latina.

León, un empresario de origen cubano, ha dicho estar "inmensamente orgulloso" de ser embajador ante España y Andorra y de poder servir en el marco de la "sólida política exterior para lograr resultados en beneficio del pueblo estadounidense" que ha planteado Trump.

Asimismo, ha resaltado la importancia histórica de la relación bilateral. "Este año, Estados Unidos celebra 250 años de libertad e independencia, una independencia que se logró en gran parte gracias a España", ha sostenido.

"Al celebrar este aniversario tan especial, es un gran honor para mí y mi familia trabajar de la mano con los gobiernos y los pueblos de España y Andorra para impulsar nuestra agenda común y prioridades estratégicas", ha añadido el nuevo embajador.

España, ha destacado, "ha sido uno de los mejores aliados y amigos más cercanos de Estados Unidos desde los primeros días de nuestra nación". "Como embajador de Estados Unidos, espero continuar con esta gran tradición", ha rematado.