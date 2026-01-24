Archivo - (200205) -- WELLINGTON, Feb. 5, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Feb. 3, 2020 shows a camping site destroyed by flood near the Routeburn Track in New Zealand's South Island. Several towns in Southland and Otago regions in New Zealand's South Isla - Europa Press/Contacto - Archivo

La Policía neozelandesa ha encontrado este viernes restos humanos tras el deslizamiento de tierra ocurrido la víspera en el popular campamento de Mount Maunganui, en la costa este de la Isla Norte de Nueva Zelanda, donde al menos seis personas siguen desaparecidas mientras continúan las labores para recuperar más víctimas.

"Nos encontramos en una situación en la que, durante la noche, hemos encontrado restos humanos", ha informado este sábado el comandante del distrito policial Tim Anderson en una rueda de prensa recogida por la televisión pública del país.

Tras conocer la "desgarradora noticia", Anderson ha anunciado asimismo que los efectivos desplegados sobre el terreno están pasando de una "operación de rescate a una fase de recuperación", al tiempo que ha señalado que los fallecidos han sido encontrados en una zona --no revelada-- en los equipos de búsqueda esperaban que estuvieran.

Los servicios de búsqueda y rescate han estado peinando el recinto vacacional desde que el jueves por la mañana un alud arrasó tiendas de campaña y autocaravanas, así como varias de las instalaciones del camping.

"Todas las personas involucradas en esta operación se han centrado exclusivamente en salvar la vida de las personas que se encuentran bajo el desprendimiento. Los equipos de búsqueda han estado trabajando capa por capa, pero trágicamente ahora es evidente que no podremos rescatarlos con vida", ha lamentado el comandante de distrito.

La policía augura que el proceso de identificación --que se llevará a cabo junto a la oficina forense-- podría alargarse durante varios días, si bien la lista cotejada con las identidades de las seis personas desaparecidas ya se ha hecho pública.

Entre las seis personas que continúan desaparecidas se encuentran dos adolescentes de 15 años, Sharon Maccanico y Max Furse-Kee, ambas de Auckland; otras dos personas de de 71 años, Jacqualine Suzanne Wheeler y Susan Doreen Knowles, de Rotorua y Ngongotaha respectivamente; Lisa Anne Maclennan, una mujer de 50 años originaria de Morrinsville; y Mans Loke Bernhardsson, joven sueco de 20 años.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha confirmado "la devastadora noticia" que todos estaban temiendo mientras "esperaban un milagro": "La policía ha confirmado las muertes en el campamento y la realidad de que nadie habría podido sobrevivir", ha escrito en una publicación en redes sociales en la que ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas".

En el mismo mensaje, ha mostrado su agradecimiento para con todos los efectivos de seguridad y socorro que continúan trabajando en el campamento, así como los "héroes locales que se han arriesgado para ayudar a otros en los momentos iniciales tras deslizamiento".

"Nuestro enfoque ahora está en la recuperación y en apoyar a quienes están de duelo por la pérdida de su ser querido", ha agregado.

Por su parte, el primer ministro de la vecina Australia, Anthony Albanese, se ha solidarizado también con "el pueblo de Australia, las familias y los seres queridos afectados por el trágico deslizamiento de tierra en el Monte Maunganui" y ha puesto a su Ejecutivo a disposición de las autoridades neozelandesas.

"Nueva Zelanda y Australia son amigos muy cercanos y estamos dispuestos a apoyarlos en todo lo que podamos", ha afirmado Albanese también a través de redes sociales.

Este suceso tiene lugar después de que --a principios de esta misma semana-- una tormenta tropical azotara la parte superior de la Isla Norte del país, provocando la crecida de los ríos y creando inundaciones que aislaron algunas zonas aisladas de la región.

En este contexto, según TVNZ, dos personas perdieron la vida este jueves después de que su casa fuera alcanzada por un deslizamiento de tierra en Papamoa, cerca de Tauranga. Asimismo, otro hombre desapareció arrastrado por la crecida de un río cerca de la ciudad de Warkworth, al norte de Auckland, donde la Policía sigue buscándolo.