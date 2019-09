N.Zelanda/EEUU.- Ardern y Trump abordan el sistema de recompra y entrega de armas de Nueva Zelanda tras el atentado

Publicado 24/09/2019 2:50:11 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha destacado este lunes que ha mantenido una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha mostrado interés por el sistema de recompra y entrega de armas puesta en marcha tras los atentados de Christchurch.

"Era una conversación sobre nuestro sistema de entrega de armas y amnistía para retirar las armas semiautomáticas de estilo militar y fusiles de asalto", ha manifestado Ardern en el marco de la Asamblea General en la localidad de Nueva York.

Nueva Zelanda prohibió este tipo de armas después de que 51 personas murieran a manos de un supremacista blanco en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch el pasado mes de marzo. "Hablamos de lo que pasó en Nueva Zelanda y cómo funcionó", ha sostenido.

Si bien la rápida acción de Nueva Zelanda despertó el interés de Trump, Ardern ha señalado que "no querría predeterminar que eso significa algo en particular para Estados Unidos que no sea un interés en lo que hicimos".

Los dos líderes han abordado a su vez otras cuestiones, como el comercio, el turismo y los desastres naturales. El ministro de Asuntos Exteriores, Winston Peters, ha afirmado que "lograr una reunión de 25 minutos con el presidente estadounidense durante la cumbre de la ONU es un logro dada la agenda de Trump".