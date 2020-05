N.Zelanda.- Nueva Zelanda decidirá si legaliza el cannabis y la eutanasia en sendas consultas en septiembre

WELLINGTON, 1 May. (DPA/EP) -

Los neozelandeses deberán decidir sobre la legalización del cannabis y de la eutanasia en sendos referendos que se celebrará el próximo septiembre coincidiendo con las elecciones generales.

El ministro de Justicia, Andrew Little, ha indicado este viernes que se preguntará a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la ley propuesta, que prevé que la edad mínima para la compra y consumo de cannabis sea de 20 años, fija límites para la comercialización así como para el cultivo particular, además de incluir un programa de educación pública.

En virtud de la ley propuesta, será ilegal exponer a los menores de 19 años al humo y solo determinados operadores autorizados podrán importar o exportar las semillas o las plantas de cannabis.

Además, Little ha confirmado que también se realizará de forma simultánea el referéndum sobre la legalización de la eutanasia, igualmente con una pregunta en la que la respuesta será simplemente sí o no. La ley propuesta permite que un enfermo terminal solicite la muerte asistida, pero dos doctores deben avalar que el paciente está bien informado y se deben cumplir otros requisitos legales.

"El Gobierno está comprometido a ofrecer información imparcial y no sesgada sobre los referendos y su proceso", ha asegurado el ministro, que ha precisado que los ciudadanos recibirán información "en inglés sencillo".

El referéndum sobre la muerte asistida será vinculante mientras que corresponderá al próximo Gobierno decidir si aplica la ley sobre el cannabis. Las elecciones están previstas para el 19 de septiembre y en ellas la actual primera ministra, Jacinda Ardern, buscará su reelección.