Observadores destacan rol neutral de medios del Estado en las Elecciones Generales 2026

Observadora - CEDIDA

LIMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lima.- “Los medios de comunicación estatales ofrecieron una cobertura de los candidatos amplia, equilibrada y neutral”, subrayó la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), Annalisa Corrado, respecto al desarrollo del proceso de Elecciones Generales 2026 realizado en nuestro país.

Así lo sostuvo esta mañana en la conferencia de prensa realizada en Lima, durante la presentación del informe elaborado por los representantes de la UE

Lo expresado por la representante de dicha delegación de observadores especializados concuerda con el trabajo realizado por la multiplataforma del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) a lo largo de todo el proceso electoral.

Tal como lo expresó la jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez, todas las acciones de la entidad a su cargo durante la Elecciones Generales 2026 se desarrollaron bajo los principios de neutralidad, equidad, pluralidad y responsabilidad informativa; en concordancia con los lineamientos de los organismos electorales nacionales.

Cabe destacar, que para los comicios del 12 de abril se desplegó un gran equipo conformado por más de 80 profesionales de TVPerú, Radio Nacional y de las plataformas digitales, garantizando una transmisión continua y descentralizada por 30 horas, aproximadamente, desde diversas regiones del país. Esta jornada también incluyó la participación de intérpretes de lengua de señas y de lenguas originarias. Se replicará el 7 de junio en la segunda vuelta.