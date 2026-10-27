Ocho heridos en un accidente de un bus de la L8 de la EMT de Palma

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un bus de la línea 8 de la EMT de Palma ha sufrido un accidente y ha dejado ocho heridos leves.

Según la información facilitada por el SAMU, el incidente ha ocurrido sobre las 07.07 horas de este martes a la altura del número 21 de la avenida Comte de Sallent de la capital balear.

El vehículo, según la información de los efectivos sanitarios, ha tenido que frenar bruscamente para evitar la colisión con un turismo. Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias que han trasladado a los heridos a varios centros privados.