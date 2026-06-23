La OEA destaca la profesionalidad en las elecciones colombianas en medio de las denuncias de Petro contra el proceso

Archivo - Un miembro de la OEA verifica las elecciones durante las elecciones presidenciales en Colombia - Europa Press/Contacto/LongVisual - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Colombia ha destacado este lunes "el trabajo profesional" de las autoridades colombianas por "generar las condiciones" para facilitar el derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas celebradas en la víspera en lo que la Misión ha calificado como "un contexto altamente polarizado", mientras se intensifican las denuncias sobre los comicios, especialmente por parte del presidente saliente Gustavo Petro.

"La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en Colombia, encabezada por el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández, felicita al pueblo colombiano por su histórica participación durante la jornada de ayer (domingo)", reza el comunicado difundido por la OEA, que pone en valor "el trabajo profesional de las autoridades electorales y la institucionalidad colombiana que, en un contexto altamente polarizado, generaron las condiciones para que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al voto".

Destacando también el "compromiso cívico" de los actores que "con su labor y responsabilidad, contribuyeron al desarrollo pacífico, ordenado y transparente" de los comicios, la MOE ha descrito una jornada electoral "sin incidentes que afectaran a su normal desarrollo" y ha constatado "un aumento en la presencia de testigos electorales, lo que reforzó las garantías de transparencia a lo largo del día", tras estar presente en casi 1.200 mesas de votación.

"La Misión constató que, en todas las mesas observadas, los testigos electorales pudieron fotografiar el Acta de Escrutinio (E-14), que la digitalización de las actas de delegados se realizó de acuerdo con los procedimientos establecidos", reza el texto, que también destaca que "el material electoral fue custodiado de manera segura durante toda la jornada electoral" y que "la Registraduría divulgó de forma rápida y oportuna el preconteo cuyos resultados encabezó, por un estrecho margen, el candidato Abelardo de la Espriella", de ultraderecha.

En este sentido, y ante la impugnación de mesas por parte del equipo de campaña del izquierdista Iván Cepeda y las acusaciones lanzadas sobre el proceso por el presidente saliente, Gustavo Petro, la MOE ha hecho un llamamiento "a que los distintos actores políticos y sociales, así como la ciudadanía en general, aguarden con calma y responsabilidad la finalización de los escrutinios". "Proteger la institucionalidad del país es crucial para la consolidación democrática en Colombia", ha agregado.

Ante esta coyuntura, la Misión de la OEA ha subrayado que permanece sobre el terreno "siguiendo con atención cada una de las fases del escrutinio y la resolución de impugnaciones que pudieran surgir".

El comunicado llega después de que Cepeda anunciara que su "grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país" y de que Petro haya rechazado reconocer los resultados del preconteo, denunciando la falta de transparencia durante el recuento, así como la modificación de "muchas" de las actas de escrutinio de los jurados de la votación, los llamados formulario E-14 que también cita la MOE.

"Esto es ya un asunto penal, un delito contra el voto", ha advertido Petro, que sustenta sus acusaciones con un vídeo en el que se daría cuenta de estos cambios "premeditados" y realizados "desde las oficinas de los hermanos Bautista", en alusión a la firma Thomas Greg & Sons que se encarga de gestionar la organización de las elecciones y que centró una de las mayores polémicas de su Gobierno por la adjudicación de la emisión pasaportes, con múltiples nombramientos y destituciones en el Ministerio de Exteriores.