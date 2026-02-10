La OEA muestra su apoyo al nuevo gobierno de transición de Haití y pide reforzar la seguridad y convocar elecciones

Archivo - El nuevo primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé - GOBIERNO DE HAITÍ - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha mostrado este martes su apoyo al nuevo gobierno de transición en Haití, que estará encabezado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y ha pedido reforzar la seguridad y "avanzar en los preparativos para la celebración de elecciones nacionales".

Así, ha subrayado su compromiso para apoyar al pueblo haitiano "en la siguiente fase de su transición nacional hacia un gobierno electo", según un comunicado en el que ha matizado que, "de acuerdo con la Constitución de Haití, el primer ministro y su gabinete encabezarán el breve, focalizado y claramente orientado periodo interno".

"Este periodo", ha indicado, "se centrará en mejorar el entorno de seguridad y en avanzar en los preparativos para la celebración de elecciones nacionales, de acuerdo con el calendario publicado". "Actualmente, la Secretaría General de la OEA brinda apoyo técnico y financiero a la Policía Nacional de Haití y a la Oficina Nacional de Identificación, respectivamente", recoge el texto.

Además, la OEA ha afirmado que los avances en materia de seguridad "siguen siendo fundamentales para el camino de Haití hacia el futuro". "No se puede permitir que los líderes de las pandillas y quienes los apoyan socaven la estabilidad y la seguridad nacionales de Haití. El despliegue oportuno y eficaz de la Fuerza de Supresión de Pandillas, de conformidad con la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es fundamental para el restablecimiento de la seguridad", ha destacado.

Es por ello que la OEA ha expresado su compromiso con el apoyo internacional "continuo, sostenido y coordinado" durante este periodo de transición y "más allá". "Reiteramos que un enfoque liderado por Haití y de apropiación haitiana sigue siendo fundamental. Para alcanzar estos objetivos, reiteramos la necesidad de una consulta y un diálogo nacionales regulares y estructurados entre los haitianos, a fin de fomentar la unidad y crear un proceso político y de gobernanza estable y propicio", ha zanjado.

Sin una estructura clara que reemplace al Consejo Presidencial de Transición (CPT) más allá de la del primer ministro, la mayoría de las facciones políticas en Haití coinciden en que la siguiente fase de la transición debería estar liderada por un ejecutivo dual, con un primer ministro y un presidente. Sin embargo, durante su alocución, Fils-Aimé no ha hecho alusión alguna a un eventual Ejecutivo bicéfalo.