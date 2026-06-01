OEI y Magnum Photos lanzan ‘Aprender Transforma’, para la cooperación en Iberoamérica

OEI y Magnum Photos - CEDIDA

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la agencia internacional Magnum Photos presentan “Aprender transforma”, una iniciativa conjunta orientada a visibilizar el impacto de la cooperación en Iberoamérica mediante el uso de la fotografía documental.

El lanzamiento de este proyecto coincide con el segundo aniversario del anuncio de la concesión de los Premios Princesa de Asturias 2024, en los que la OEI fue reconocida con el galardón a la Cooperación Internacional y Magnum Photos con el premio a la Concordia.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la OEI con la promoción de la educación, la cultura y la ciencia como pilares del desarrollo sostenible en la región y en la misión de Magnum de custodiar y transmitir el testimonio de los acontecimientos más relevantes de la actualidad, contribuyendo, a través de la imagen, a elevar la conciencia de la humanidad.

Así, “Aprender transforma” propone una aproximación basada en la narrativa visual para destacar el impacto de los proyectos de cooperación en la vida de las personas y en el fortalecimiento de las comunidades en Iberoamérica.

Proyectos documentados en cinco países

El proyecto reúne el trabajo de cinco fotógrafos de Magnum Photos, quienes han documentado iniciativas impulsadas por la OEI en distintos territorios de la región:

Argentina | Alessandra Sanguinetti

Se trata de un proyecto centrado en la formación profesional y la inserción laboral de mujeres en contextos de vulnerabilidad en Buenos Aires, a través de iniciativas productivas de carácter colectivo.

Brasil | Cristina de Middel

En Salvador de Bahía, se retrató cómo el trabajo del Archivo Municipal, que pertenece al complejo cultural que gestiona la OEI, vincula sus actividades a la preservación de la memoria histórica de la ciudad y su relación con el entorno natural y los procesos de desarrollo sostenible.

España–Portugal | Lúa Ribeira

En la zona de ‘la Raya’, se documentó la experiencia educativa de las “Escuelas de frontera”, un proyecto de la OEI que se orienta a promover la interculturalidad, el diálogo y la convivencia lingüística entre comunidades.

Honduras | Thomas Dworzak

En el pintoresco municipio de Cantarranas, se retrató un proyecto integral ejecutado junto a la alcaldía local que articula educación, cultura y emprendimiento como herramientas para el desarrollo local y la cohesión social.

México | Yael Martínez

En la zona de Durango, los lentes se enfocaron en una iniciativa orientada a la formación docente y la transformación digital en contextos rurales e indígenas, y que busca ampliar oportunidades educativas en una zona históricamente golpeada por el narcotráfico.

Una iniciativa con proyección regional

“Aprender transforma” se materializará en un libro fotográfico que recogerá el trabajo realizado en formato físico y online, así como en una campaña digital de alcance iberoamericano, que incluirá la participación ciudadana a través de un concurso abierto que se lanzará el próximo mes de junio. Las imágenes seleccionadas formarán parte tanto de la publicación como de una exposición museística en el histórico edificio de San José de los Caracciolos de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, España, prevista para finales de 2026, así como de diversas exposiciones itinerantes que recorrerán toda Iberoamérica.

Asimismo, las fotografías que configuran esta colaboración se podrán apreciar en las redes sociales de la Organización de Estados Iberoamericanos .