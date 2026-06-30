La OEI y medicusmundi firman un convenio para impulsar la Cooperación en Iberoamérica

OEI y medicusmundi - CEDIDA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 30 de junio, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y medicusmundi firman un convenio marco de colaboración que abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos en los ámbitos de la salud, la educación, la investigación y el desarrollo sostenible en América Latina. Tras más de 60 años desarrollando proyectos en América Central y del Sur, medicusmundi da un paso más en su compromiso con la cooperación internacional con esta alianza estratégica con la OEI, creada en 1949 y volcada en la equidad, educación y los derechos humanos en los 23 Estados miembros que forman la comunidad iberoamericana.

Han rubricado el acuerdo Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Félix Fuentenebro, director de la Federación de Asociaciones de medicusmundi España, en un acto celebrado virtualmente.

Una alianza que llega en el momento justo

América Latina y el Caribe es la región que más desigualdades concentra, con millones de personas que tienen limitado el acceso real a servicios de salud de calidad, y una brecha educativa importante que condiciona las oportunidades de desarrollo de muchas comunidades. En este contexto, estas dos organizaciones con tanta experiencia acumulada deciden sumar fuerzas: medicusmundi aporta una amplia experiencia en salud comunitaria y cooperación en terreno en América Central y América del Sur; la OEI pone sobre la mesa su condición de organismo intergubernamental, su red de relaciones institucionales con los países iberoamericanos y su larga trayectoria en educación, ciencia y cultura.

Un acuerdo para construir

El convenio establece un marco de colaboración que abre la puerta a ambas organizaciones a desarrollar proyectos concretos a medida que surjan necesidades u oportunidades. Cada actuación concreta tendrá su propio plan de trabajo, sus objetivos definidos y personas responsables. La forma en que está diseñado —con mecanismos de seguimiento, planes operativos y posibilidad de ampliación a otros actores— apunta a una colaboración activa con vocación de continuidad y que se adapte a lo que las comunidades necesiten.

El convenio también abre la puerta a que otras organizaciones —públicas o privadas— se puedan incorporar a iniciativas específicas cuando su participación aporte valor. Esto multiplica el potencial de impacto y permite construir redes de trabajo más amplias en torno a problemas complejos que ninguna organización puede resolver por sí sola.

Para medicusmundi, esta alianza refuerza su apuesta por la cooperación al desarrollo en América Latina, una región donde lleva años construyendo relaciones de confianza con comunidades, instituciones locales y socios estratégicos, por lo que este acuerdo con la OEI supone un paso adelante en su compromiso con la región.

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Bajo el lema "Hacemos que la cooperación suceda", la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Actualmente cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la Secretaría General en Madrid. En 2024 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional "por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica".

Con más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos por año en promedio, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de 6 millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años.

Sobre medicusmundi

Desde 1963 medicusmundi trabaja para hacer real el Derecho Universal a la Salud en un mundo marcado por las desigualdades. La ONG defiende firmemente los sistemas de salud públicos, universales y basados en la Atención Primaria, y centra sus esfuerzos en la cooperación al desarrollo, transformando las causas de los problemas y empoderando a la sociedad civil.

Asimismo, la entidad se compromete con la construcción de una ciudadanía global informada y activa en la defensa de sus derechos. A través de la creación de espacios de participación ciudadana, promueve el diálogo, la incidencia política y la denuncia ante los poderes públicos. Su objetivo final es impulsar la transformación social, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para construir un sistema de relaciones mucho más justo.

medicusmundi fue distinguida en 1991 con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por “la contribución efectiva a paliar las situaciones de enfermedad en los países más aquejados por la injusticia, la miseria o las catástrofes, asumiendo todos los riesgos que ello comporta, el entendimiento generoso del compromiso profesional, que se extiende al ejercicio altruista del voluntariado, y el ejemplo que proyectan al mundo, haciendo prevalecer los valores de la solidaridad, sobre los que descansa la verdadera concordia entre los seres humanos”.