El oficialista Partido LIBRE de Honduras pide la anulación del escrutinio presidencial por el "desastre" de recuento

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de la candidata presidencial Rixi Moncada ha pedido la anulación del escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre en Honduras en medio de un "desastre" de recuento tras seis días sin conocer ganador.

El apoderado legal del partido Libre, Edson Javier Palma, ha interpuesto un recurso de "nulidad administrativa de los escrutinios a nivel presidencial" tras denunciar un "desastre del sistema de transmisión de resultados", según el pliego publicado por el canal HCH en su página web.

Al mismo tiempo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la concesión de una prórroga de dos días y medio para la presentación de acciones de nulidad administrativa, en el comienzo de un plazo que vencerá el próximo lunes a medio día. El CNE también ha anunciado otra prórroga para solicitar "revisiones y recuentos".

La oficialista Moncada ocupa por ahora el tercer lugar en el recuento provisional, a amplia distancia de los dos grandes rivales de los comicios, el conservador Salvador Nasralla y el ultraderechista Nasry Asfura.

Aunque Nasralla se ha negado en redondo a repetir los comicios, sí que ha denunciado este mismo sábado que tiene constancia de "graves" irregularidades en más de 5.000 actas electorales y asegurado que, según el recuento que baraja su equipo, está convencido de que ganó las elecciones presidenciales de la semana pasada, aunque el último recuento oficial sigue concediendo a Asfura más de 19.000 votos de ventaja.

Con el 88,02 por ciento de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando el recuento con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 por ciento), según los resultados oficiales preliminares del Consejo Nacional Electoral del país, en medio de constantes parones durante el conteo.

De hecho, el escrutinio del CNE está paralizado desde el viernes y no se actualiza desde hace más de 18 horas. La candidata presidencial Moncada figura en el tercer lugar, con 543.675 papeletas (19,30 %)