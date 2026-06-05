El OIEA pide "contención" y respeto al alto el fuego para reparar las líneas de Zaporiyia tras los recientes ataques

Archivo - RUSSIA, ZAPOROZHYE REGION - JANUARY 12, 2026: A view of the Zaporozhye Nuclear Power Plant in Energodar - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha hecho un llamamiento a la "contención militar" y "al pleno respeto del alto el fuego" en la central de Zaporiyia para que los técnicos puedan reparar las líneas eléctricas afectadas tras los recientes ataques sobre la zona en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Aunque el incidente está actualmente bajo investigación, la parte ucraniana ha informado al OIEA de que sigue comprometida con el alto el fuego mediado por el OIEA que acordaron Ucrania y Rusia tras semanas de complejas negociaciones", ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de Naciones Unidas en redes sociales.

Grossi ha lamentado que la planta haya tenido que "depender, una vez más, de generadores diésel de emergencia después de que su única línea eléctrica restante, la Ferosplavna de 330 kilovoltios, quedara desconectada debido a ataques contra dos subestaciones eléctricas ubicadas al otro lado del río Dnipro".

"La urgencia y la necesidad de reparar la línea eléctrica principal de 750 kilovoltios (kV) de la central nuclear ha quedado de manifiesto hoy con otro corte de suministro eléctrico externo en la planta, el decimoctavo desde que comenzó la guerra", ha dicho.

Grossi ha recordado que con la línea principal desconectada desde hace ya "más de dos meses", la planta ha dependido de la línea de 330 kilovoltios, lo que "la hace extremadamente vulnerable a interrupciones en la red relacionadas con el conflicto". "La línea de 330 kV ha sido desconectada repetidamente en las últimas semanas, incluido hoy", ha precisado.

Esto se produce después de que la administración de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control de Rusia, haya acusado este viernes a Ucrania de violar el alto el fuego pactado solo unas horas antes en la zona para permitir los trabajos de reparación en las líneas eléctricas que suministan a la central, tras unos ataques con drones que dejan cinco heridos.

"A las 13.15 horas, durante los trabajos de ingeniería realizados en el marco del alto el fuego acordado con el OIEA, un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzó un proyectil contra miembros del equipo de desminado del Ministerio de Defensa ruso cerca del pilar de soporte n.º 20 de la línea eléctrica de 750 kV de Dniprovska", han denunciado las autoridades de la central en un mensaje en redes sociales.

Así, han señalado que cinco militares resultaron heridos en el ataque y tuvieron que recibir asistencia médica "inmediata", para reiterar que se trata de una "grave violación de las garantías de la parte ucraniana respecto a la seguridad de los trabajos".

"Este incidente se produjo durante las primeras horas del alto el fuego impuesto para permitir los trabajos de restauración de la línea eléctrica de 750 kV de Dniprovska, que es esencial para la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia", han subrayado, denunciando el ataque.

El OIEA declaró este viernes un "alto el fuego local" en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia pactado con Rusia y Ucrania para facilitar los trabajos de reparación en las líneas eléctricas y "evitar la amenaza de un accidente nuclear".

El organismo ha subrayado que durante las últimas semanas la central ha perdido además "en múltiples ocasiones" el acceso a esa única línea, lo que forzó a los generadores diésel de emergencia a suministrar electricidad a la planta. El alto el fuego de este viernes es el sexto alcanzado desde hace un año, con mediación del OIEA, para labores de reparación en la zona.